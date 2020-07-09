雲林六輕聯外道路況不佳 縣府投入3千萬經費搶修

雲林縣長張麗善今天至六輕聯外道路會勘，決議針對有問題路段進行剛性路面改善工程，預估投入3000多萬經費。記者陳苡葳／攝影 雲林縣麥寮六輕聯外道路雲1線、雲3線及工業路等路段，因大型車輛行駛頻繁，路段年久失修，造成地面裂化，龜裂嚴重，路況不佳難以通行。縣長張麗善今天會同雲林縣議員吳蕙蘭、林深、許志豪及麥寮鄉長蔡長昆至現場會勘，決議針對有問題路段進行剛性路面改善工程，預估投入3000多萬經費。

蔡長昆指出，六輕聯外道路每天承受2萬人次流動，也經常有大型車輛進出，是鄉親與六輕員工的行車要道，但路面凹凸不平，車輛行經時搖搖晃晃，因此建議改善路段，維護當地人車行車安全。

張麗善表示，縣府將針對雲1線仁德西路一段至工業路、豐安路；雲3線1K+800至4K+300及工業路等路口進行道路改善工程，期讓民眾有一條舒適的路可走，也能兼顧聯外道路交通網運輸品質。

許志豪則建議，縣府應祭出「源頭管理」規範，當重車超過40噸或50噸時得改走專用道路，他也要求警方必須加強重車取締工作，落實維護行車品質。

工務處長汪令堯指出，工務處去年起組織各鄉鎮市警政單位、道路修繕廠商、村里長及一般民眾，成立5個LINE群組，當發現有路段破洞，需要改善時可在群組裡即時通報，修繕人員會馬上處理或回報處理進度，落實道路品質維護工作，保障用路人車安全。