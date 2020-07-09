南科發展人口成長 台南善化居民盼增設國中

民進黨立法委員郭國文今天邀集南科管理局等單位在善化區公所召開公聽會，關心南科園區第3期開發案進度；由於善化區近10年增加人口超過7000名，地方也盼望增設國中。

郭國文在會中表示，南科園區的發展帶動鄰近行政區進步，南科3期設置能帶來更多經濟效益。因此，今年3月就在立法院邀請行政院秘書長李孟諺邀集相關單位協商，討論南科3期規劃的相關進度期程與配合的生活圈基礎建設規劃。

他說，3個多月過去，感謝南科管理局已進行相關的規劃流程，期望在各方努力推動下提早營運。

郭國文表示，過去南科是以「生產基地」為規劃概念，現在應該是以「生活區域」、「生活圈」的概念與南科3期一起規劃。

至於增設國中案，他說，目前共識較大的是由善化高中增設國中部，但可能還有一些細項需研議。台南市政府教育局將提出以善化高中增設國中的優先評估方案，送到教育部國教署，希望國教署於2個月內提出可行與否的回覆。

蓮潭里長陳紫晶表示，因南科園區發展，善化區在近10年增加超過7000名人口，目前僅有的善化國中每年級陸續增設4班，仍不夠容納，應儘速增設國中。

台南市教育局副局長吳國珉表示，善化區增設國中案，各方討論的方案包含南科新設第2所實驗國中、市府新設國中、由善化高中改制為完全中學並設置國中部。考量南科新設實驗中學仍有園區名額限制，以及目前新設國中用地不足問題，第一優先是由善化高中增設。