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嘉縣大林鎮長簡志偉聲帶受傷開刀 鎮公所感謝民眾關心
嘉義縣大林鎮長簡志偉日前因聲帶長息肉住院開刀治療，住院照被分享到網路上後，有民眾擔心簡志偉身體情況，紛紛留言詢問病情，大林鎮公所回應，簡志偉因聲帶出現異狀住院手術治療，目前已無大礙，感謝各界關心。
大林鎮公所表示，簡志偉最近因工作、跑行程太過認真，導致聲帶受傷，開刀後已無大礙，只是目前還需靜養，民眾如有需求可聯繫主任秘書，等簡鎮長出院再回覆各位。
嘉義基督教醫院耳鼻喉科醫師葉峻維表示，聲帶長息肉有幾種可能，一是本身因為職業關係很常說話，導致聲帶摩擦過度、使用不正確，二是水腫摩擦增生讓聲帶變硬而形成息肉，三則是長期抽菸導致。
葉峻維表示，術後一個禮拜應避免油炸辛辣等刺激性食物，並須禁聲，後續保養發聲問題可找復健科做語言治療改善，發炎問題也可以藥物治療，飲食盡量清淡、多補充水分、戒菸等。
大林慈濟醫院職業醫學科主任葉昌明提醒，要避免聲帶長繭等問題，應盡量不要大吼大叫造成過度使用，最好戒菸、酒、檳榔等致癌因子，若是出現不明原因，聲音越來越沙啞、淋巴結腫大、疼痛等症狀，長期未改善，建議盡早就醫檢查。
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