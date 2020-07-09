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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

學甲動保園區設置惹議 台南農業局：持續溝通

中央社 / 台南9日電

台南市政府預定於學甲區設立動物保護教育園區，地方民眾意見分歧。台南市農業局今天在預定地所在的秀昌里舉辦說明會；局長謝耀清表示，全案正辦理可行性評估，會持續溝通。

學甲鄉親關心在遷葬的第六公墓設立動物保護教育園區案，台南市長黃偉哲指示農業局做充分溝通說明。農業局動物防疫保護處今天在學甲區公所，與學甲區13里里長及當地議員說明園區規劃理念與目的，並說明鄉親疑慮。

學甲區里長聯誼會會長陳敏男表示，若動保教育園區對地方有好處，民眾不一定會反對，但市府事前沒有好好溝通。希望未來能組成監督聯盟，確保過程公開透明。聯誼會總幹事、秀昌里長謝金雀在會中表示，市府一直沒有針對地方提出的疑慮清楚說明，有里民決定成立自救會表達反對意見。

台南市政府農業處長謝耀清表示，動保教育園區將以公園化設計，而非傳統的收容所，採分區域配置；包括多功能廣場區、大型戶外公園化活動空間、景觀步道、公園運動設施、寵物運動設施，還有戶外遮蔭棚架，供農產品行銷等活動使用。另外，動保教育區有接待大廳、動物保護教育展覽室及互動區。

謝耀清在聽取各界意見後宣布3點結論，包括1、針對地方擔憂有關空氣、噪音、污水、廢棄物等污染問題，將納入評估重要項目。2、由陳敏男、謝金雀召集組成監督聯盟，監督此案後續相關作為，以化解疑慮。3、農業局動保處將持續與當地里長、里民及反對人士進行對話及溝通。

後續預計於9月先期規劃階段內容完整時，再召開正式公開說明會，向民眾說明評估結果及後續規劃。

依農業局資料，動物保護教育園區總工程費初估新台幣1.5億元，由中央補助70%、地方負擔30%。完工後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻，不會收納其他縣市的流浪狗，最高收容量800頭。全案已獲得中央支持補助前置規劃費新台幣200萬元，目前進度為前置規劃的可行性評估。

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