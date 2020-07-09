全新朴子市交通轉運站搭車不便 13日市區增設招呼站

嘉義縣朴子市交通轉運站1日啟用，20條公車路線調整，位在鬧區路線班次最多的嘉義義客運朴子總站停用，造成民眾搭車不便。縣府會同相關單位會勘，決定13日在山通路與南通路三段路口，增設公車停靠站，方便民眾搭車。

以往東石鄉、布袋鎮民眾搭乘往朴子、嘉市路線，習慣在嘉義客運朴子總站下車，進入朴子市，現在需提前在「樸靈宮」站下車，或到「朴子加油站」站下車，造成不便，民眾向立委蔡易餘等民代服務處反映。

縣府邀集嘉義區監理所等相關單位，規畫山通路與南通路三段路口增設公車停靠站，讓民眾可以在新設「山通南通路口」站下車，到朴子市區採買或就醫，節省5分鐘路程。

配合新增「山通南通路口」站的業者及路線有：縣公車處7327路「嘉義-布袋（經朴子）」、嘉義客運7206路「嘉義-塭港」、7209路「嘉義-布袋」、7225路「朴子-海埔地」、7227路「朴子-網寮」、7228路「朴子-港墘厝」、7231路「北港-朴子」、7233路「朴子-塭港」及7234路「朴子-布袋」。

往東石、布袋方向旅客請在萬龍旅社旁空地下車；往朴子、嘉義方向旅客請在山通路亞太電信門市旁下車，民眾要到朴子配天宮或朴子戶政、地政或郵局洽公，可選擇在「朴子農會」站或「朴子」站下車，步行只要3分鐘抵達目的地。