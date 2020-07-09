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麥寮地方創生 轉型濱海產業發展綠能

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今天上午率領一級主管赴麥寮晁陽綠能園區召開行動主管會報，推動麥寮地方創生，發展濱海綠能產業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天上午率領一級主管赴麥寮晁陽綠能園區召開行動主管會報，推動麥寮地方創生，發展濱海綠能產業。記者陳苡葳／攝影

國家發展委員會明天將召開雲林縣麥寮鄉地方創生計畫輔導會議，縣長張麗善今天上午率一級主管赴麥寮晁陽綠能園區召開行動主管會報，針對麥寮鄉為縣府推動第四案地方創生基地研議，將以晁陽綠能產業為範本，結合綠能、農業、健康飲食、生態復育等面向，整合智慧化休閒遊憩資訊，規畫投入1.1億元在麥寮建置一座友善體驗環境場域，縣府也將於國發會輔導會議中，爭取國發基金投資9千萬。

張麗善表示，縣府推動「地方創生專案辦公室」，整合各鄉鎮市資源，去年起向國發會爭取三項地方創生提案通過。此次麥寮鄉地方創生為第四案，縣府除與麥寮鄉公所及民間企業召開地方創生輔導共識會議，也將協助爭取投資經費挹注，帶動麥寮鄉整體發展。

張麗善說，麥寮地方創生提案中，還有包括麥寮鄉休閒農業園區可行性評估暨整體規畫、農村新生活與品牌計畫、雲林沿岸濱海社會實踐計畫、雲林沿岸濱海產業鏈結計畫、農村再生、麥寮貨櫃市集周邊優化環境計畫、麥寮孝親園日照中心、提升學校體育教學及社區休閒活動品質及整建長照衛福據點等計畫。

縣府也將向中央申請1億9900萬，地方自籌1480萬元經費，透過地方創生開發在地潛能。

麥寮鄉地方創生為雲林縣推動的第四案，縣府除與麥寮鄉公所及民間企業召開地方創生輔導共識會議，也將協助爭取投資經費挹注。記者陳苡葳／攝影
麥寮鄉地方創生為雲林縣推動的第四案，縣府除與麥寮鄉公所及民間企業召開地方創生輔導共識會議，也將協助爭取投資經費挹注。記者陳苡葳／攝影

張麗善 長照 升學

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