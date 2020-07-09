民雄游泳池遭公所臨時斷電？ 公所：有提前告知

嘉義縣政府自去年6月起進行民雄運動公園整修及民雄鄉公所樂活站施工，本月5日工人不慎阻斷民雄游泳池聯外動線照明電源，且沒通知泳池的工作人員，讓當天正在上課的學生、老師需摸黑離開。承包廠商一怒將照片放到網上，民雄鄉公所回應，沒有斷電一事，2日有請施工單位提前告知。

縣府建設處也表示，開工前縣府有與民雄鄉公所及民雄國中討論，而游泳池與公所有契約關係，施工前泳池廠商無提出異議，縣府以為雙方有事前溝通好。但後來泳池提出反映，縣府有開幾次協調會，也向泳池廠商保證，只要能提出具體實證，證明施工單位造成營運損壞，會責請施工單位賠償。

民雄游泳池承包廠商負責人林子筠表示，5日發生的事情已不止一次，因整修工程須將泳池大門封閉，他們請工程單位協助，將公園原來的停車場暫時留下，當作臨時通道。但4日下午施工單位突然將通道封住，導致泳客的車輛被關在圍籬內，現在泳客須從廟旁小路進去，常有人以為泳池歇業或找不到路進去。

林子筠說，事前並沒有收到縣府或公所主動告知，直到當天施工單位進駐才知道，後來施工單位接連挖斷游泳池水源、電線，也是向縣府、公所反映，才有人協助處理並開協調會。。

民雄鄉公所表示，此案直屬單位為嘉義縣政府，公所也有詢問施工單位，施工單位回應，2日有告知泳池承包廠商臨時停車場將施工，4日正式施工前也不斷口頭通知將封起圍籬，車輛須提前遷移，林子筠口頭表示了解。至於出入口電燈則是廠商先完成新通道並裝好電燈才另外封的，沒有斷電一事。