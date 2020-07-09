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安平漁港無人機禁飛空域 南市府檢討反映

中央社 / 台南9日電

台南市無人機空域採負面表列，對於安平漁港被列入禁航區引起議論。台南市政府交通局今天表示，將蒐集相關意見，再向農委會漁業署反映適度開放管制區的可行性。

台南市政府為鼓勵無人機產業發展，採「積極開放空域」政策，無人機活動區域除公告的禁止或限制飛航區域以外，其餘原則開放飛行，並滾動檢討公告禁飛場域，營造無人機友善城市，

對於安平漁港被劃入無人機禁航區，將不利於漁港行銷及活動舉辦。台南市議員李啟維認為，現今漁業已慢慢轉型為觀光休閒產業，時有魅力漁港攝影選拔，對於安平漁港空域禁入無人機實在不合理。

無人機飛友說，安平漁港觀夕平台一帶景色優美，深受市民及觀光客喜愛，何況安平漁港空間又大，更是舉辦活動最佳場所，為何會被列入無人機禁飛空域讓人不解。

台南市政府交通局長王銘德表示，今年3月公告64處管制區域，和中央檢討後，其中8處撤銷管制開放飛行。6月19日修正公告禁限航區域共126處，全是代中央機關公告區域，新增部分主要是軍事、台電、國立大學及高中學校等。

王銘德說，將考量實際執行情形和地方需求，滾動式檢討，聽取民眾意見，再向農委會反映適度開放管制區的可行性，以兼顧公共安全及飛友權益。

至於民航局公告的機場飛航管制範圍，及其他中央機關提報的管制場域，包括軍事、法院、監所、文史館、自然保育區、學校、油電水等民生設施等，王銘德表示，政府機關、團體協會、法人仍可循民航局的遙控無人機資訊系統提出申請，以利無人機飛航活動。

王銘德也呼籲，「安全飛行」是市府謹守的原則，提醒飛友務必遵守相關規範，以免違規受罰，相關管制空域資訊可上民航局或手機下載APP查詢。

民航局 農委會 攝影

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