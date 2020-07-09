2020東石海之夏祭 18日熱鬧登場

嘉義縣「2020海之夏」海洋音樂會18日至26日連續兩個週末在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天與藝人白家綺化身調酒師，介紹海之夏的玩法，邀請民眾帶著振興券「來嘉辣」。

東石海之夏祭今年邁入第14年，縣府今天舉行宣傳記者會，將海之夏的戶外酒吧「蚵集吧」搬進室內，邀請世界盃花式調酒冠軍陳俊燊表演，白家綺與翁章梁也化身調酒師，搭檔演出趣味短劇，介紹今年海之夏的主題「來嘉辣」，有「微辣、小辣、大辣、爆辣」這「四辣」玩法。

翁章梁表示，「微辣」是打造戶外酒吧「蚵集吧」，讓民眾喝著有點辣的調酒，聽音樂會；「小辣」是適合小朋友玩的「辣」，有MOMO家族、氣墊遊具、蠔野人野餐、玩布袋戲等活動。

「大辣」則是邀請重量級樂團與歌手演出，八三夭、陳零九、邱鋒澤及林凡都來獻唱；「爆辣」是26日的煙火秀，當天也邀請到台語唱將黃妃、性感女神白家綺壓軸表演。

翁章梁說，海之夏祭雖因肺炎疫情延後，但嘉義縣絕對把最好的東西呈現給大家，力邀民眾帶著振興券來嘉義消費。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，今年與嘉義長榮文苑酒店等6家旅宿業者合作，提供海之夏專案接駁車；同時有小型復康巴士預約服務，讓身障朋友也能共襄盛舉。更多活動資訊請至「東石海之夏」粉絲專頁查詢。