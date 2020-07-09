養殖達人接任台南市養鱉協會理事長 市長黃偉哲贈匾

台南市養鱉協會今天在善化舉行第七屆會員大會、新任理監事選舉，養殖達人戴志一接任理事長，市長黃偉哲指派農業局長謝耀清代表頒發「高才碩望」匾額，鼓勵戴志一及新任理監事能帶領養殖漁民為甲魚產業共盡心力。

黃偉哲表示，台灣養殖甲魚產業技術好，以往甲魚肉及甲魚蛋在大陸市場十分受歡迎，108年出口到中國甲魚苗約182噸、甲魚蛋631噸。目前有25戶甲魚養殖戶，養殖魚塭面積約3.35公頃，主要養殖區域在後壁、新營、六甲及善化等區，因漁民養殖技術純熟且育成率高，甲魚品質品種優良，主要提供母鱉給屏東繁殖鱉苗鱉蛋銷往大陸、日本，並銷售肉鱉供給國內市場，是國內肉鱉養殖產地，年產甲魚量約為8公噸。

台南市養鱉協會民國91年成立，是全台最早成立的養鱉協會，輔導轄內漁民提升養殖技術，台南市甲魚育成率達9成，致力推廣民間對食用甲魚的接受度，利用創新模式改變社會大眾對於鱉肉料理刻板印象，近年來更輔導漁民研發甲魚真空分切包、料理包，協助上架電子通路，成功為甲魚開拓市場。