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養殖達人接任台南市養鱉協會理事長 市長黃偉哲贈匾

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市養鱉協會理事長交接，胡永富（右）卸任，養殖達人戴志一（左）接任，市長黃偉哲指派農業局長謝耀清（中）代表贈匾。圖／謝耀清提供
台南市養鱉協會理事長交接，胡永富（右）卸任，養殖達人戴志一（左）接任，市長黃偉哲指派農業局長謝耀清（中）代表贈匾。圖／謝耀清提供

台南市養鱉協會今天在善化舉行第七屆會員大會、新任理監事選舉，養殖達人戴志一接任理事長，市長黃偉哲指派農業局長謝耀清代表頒發「高才碩望」匾額，鼓勵戴志一及新任理監事能帶領養殖漁民為甲魚產業共盡心力。

黃偉哲表示，台灣養殖甲魚產業技術好，以往甲魚肉及甲魚蛋在大陸市場十分受歡迎，108年出口到中國甲魚苗約182噸、甲魚蛋631噸。目前有25戶甲魚養殖戶，養殖魚塭面積約3.35公頃，主要養殖區域在後壁、新營、六甲及善化等區，因漁民養殖技術純熟且育成率高，甲魚品質品種優良，主要提供母鱉給屏東繁殖鱉苗鱉蛋銷往大陸、日本，並銷售肉鱉供給國內市場，是國內肉鱉養殖產地，年產甲魚量約為8公噸。

台南市養鱉協會民國91年成立，是全台最早成立的養鱉協會，輔導轄內漁民提升養殖技術，台南市甲魚育成率達9成，致力推廣民間對食用甲魚的接受度，利用創新模式改變社會大眾對於鱉肉料理刻板印象，近年來更輔導漁民研發甲魚真空分切包、料理包，協助上架電子通路，成功為甲魚開拓市場。

謝耀清表示，感謝台南市養鱉協會多年來為甲魚產業發展的努力，特別感謝前理事長胡永富過去這段時間的辛勞，現在交棒期待戴志一理事長持續強化協會凝聚力，讓台南市養鱉產業能夠更成長茁壯，進一步挑戰全球化市場，台南市政府也會重點輔導養殖漁民依據「甲魚(鱉)臺灣良好農業規範（TGAP）」參加產銷履歷驗證，提升台南甲魚品質，增加市場競爭力，希望未來台南市養鱉協會能與台南市政府攜手共創更健全的養殖環境及產銷通路，為台南的養鱉產業開創新局。

台南市養鱉協會今天改選理監事。圖／謝耀清提供
台南市養鱉協會今天改選理監事。圖／謝耀清提供

漁民 黃偉哲

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