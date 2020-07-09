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台南學甲區長突調左鎮傳被此事拖累 民政局：正常輪調

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲區長邱榮志今天突然調往左鎮區。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
台南市學甲區長邱榮志今天突然調往左鎮區。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影

台南市學甲區長邱榮志昨天下午收到人事公文，今天調任左鎮區長，因昨天才傳出學甲動保教育園區設置，地方里長聮合成立自救會反對到底，地方盛傳區長是被此事拖累，邱榮志本人否認有關，他沒有介入此事，是正常輪調；民政局長顏振標也說，邱榮志擔任學甲區長快10年，這次是正常的論調，地方太會聯想了，下一波還有主祕和區長調動。

台南市有兩位區長今天異動，分別是邱榮志調左鎮區長，原左鎮區長李燿州調安定區長，據了解，都是昨天下午接到人事令，今天就報到，因事出突然，地方都非常驚訝；目前學甲區長由主任祕書代理，對於區長異動也認為有點突然，但接到人令是今天起就生效。

因台南市政府農業局選定學甲區第六公墓遷葬閒置場地，規畫設置動保教育園區，引起地方持正反意見民意對立，農業局今天緊急到學甲區公所召集里長座談會，學甲區長邱榮志今天已到左鎮區長，會中不少里長為邱榮志抱不平，認為是受到此事拖累；邱榮志本人則否認也說沒有介入此事，他從第一任官派區長至今在學甲服務至今已9年多。

根據台南市農業局規畫，動保教育園區將以公園化設計不是傳統的收容所，採分區域配置，包括多功能廣場區，有大型戶外公園化活動空間、景觀步道、公園運動設施、寵物運動設施、戶外遮蔭棚架供農產品行銷等活動使用。隔離綠帶造景區，有生態滯洪池與生態水道、季節性植栽造景及基地四周阻隔林帶。公共服務核心區，含四棟分離式犬舍、犬隻運動區、認養諮詢室。另外動保教育區有接待大廳、動物保護教育展覽室及互動區。但還有待化解地方疑慮。

寵物 認養 自救會

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