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疫情秋冬可能重來 漢來美食調整佈局台中展新店

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影

新冠肺炎疫情重創餐飲業生意，且秋冬時不排除捲土重來，上市公司漢來美食因此加速調整餐飲佈局，除了今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，16日還將進入拌麵市場，推出「來拌麵」加強網路銷售，使得虛實整合更為完整。

安那居現址、中友百貨C棟2樓原本是同公司的漢來蔬食，公司改裝推重不同品項，還在餐廳門口設了一個拳擊舞台，吸引往來逛街消費者的目光。漢來行銷人員說，因為考量中友商圈消費者以年輕族群為主，因此以此新品牌來吸引年輕族群。

品牌取自英文「ENERGY」諧音，特別鎖定喜好運動健身的年輕族輕，讓他們可以在運動後快速補充雞肉的優質蛋白和享受鮮香的雞湯美味；也因為除了雞湯還有炸物，也兼顧家庭不同世代的需求。

安那居有10幾種不同口味的活力精燉雞湯，都以小火慢熬單鍋煮出，除了雞湯濃醇鮮香，還有不同口感的烏骨雞或傳統土雞可加價選擇；客單價只要350元就可以吃的非常豐盛。

漢來美食品牌長羅嶸特別推薦「三寶麻油雞鍋」、「何首烏嫩雞鍋」、「強身黃金蜆雞鍋」、「金銀蒜雞鍋」及「活力招牌嫩雞鍋」的安那居「新5G」必嚐湯品，每款均使用具HACCP驗證、通過CAS標章的鮮雞，且都是挑選肉質Q彈的雞腿肉部位烹調。

其他如麻油、蒜頭、剝皮辣椒和黃金蜆等，也都選用來自北港、雲林、花蓮等上選產地，堅持五星級的頂級美味。

安那居今天試營運就已吸引百貨公司許多客人上門，公司人員說，明天開幕當天，只要是前50名身著橘色或黑色運動服民眾，持號碼牌在餐廳門口排隊，就可以99元享受價值450元的金銀蒜雞鍋或剝皮辣椒雞鍋豪華套餐，歡迎前往嘗鮮。

上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影
上市公司漢來美食今天在台中市中友百貨公司推出全台第一家的「安那居活力精燉雞湯」餐廳，以新品牌來吸引年輕族群。記者黃寅／攝影

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