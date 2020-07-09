後疫情時代用街舞拚觀光 翁章梁帶年輕人跳街舞
防疫新生活運動，嘉義縣共好生活協會為促進縣民身心健康，舉辦「街舞熱力閃耀嘉義」全民街舞觀光宣傳公益活動，成立街舞舞蹈團，上午在創新學院發表成果宣傳影片、表演街舞，縣長翁章梁與團員玩「節奏黑白猜」，熱鬧有趣。
影片選定濱海觀光景點為場景，以專業運鏡捕捉團體跳舞畫面，挑戰學員團隊默契，拍攝景點包括東石漁人碼頭、東石先天宮、六腳用九柑仔店、六腳蒜頭糖廠、故宮南院、朴子水道頭文創聚落、配天宮、高跟鞋教堂等8處觀光景點，透過景點接龍，搭配動感節奏及熱血，用舞蹈行銷嘉義之美。
街舞舞蹈團聘請嘉市界王星舞蹈教室張恆瑋，擔任指導老師，招募20多名熱愛街舞學子報名，4月連續六周在朴子活水館密集培訓，5月完成舞蹈成果影片拍攝，邀翁章梁尬舞入鏡，協會26日將到故宮南院快閃演出。
翁章梁說，安心旅遊補助上路，振興三倍券也將實施，政府民間一起努力振興觀光產業。共好生活協會理事長陳建宇說，協會長期關注偏鄉藝文發展，陪伴青少年朋友跳街舞，透過街舞觀光影片，幫助嘉義濱海觀光發展。
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