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嘉義市牙醫開辦夜間急診 高中生門牙掉了緊急搶救
雲嘉地區過去常發生民眾深夜牙痛到天明，嘉義市20名開業診所牙醫今年6月起進駐陽明醫院開辦牙醫夜間急診，從晚上9點到隔日早上9點排班服務，即使半夜3點也願意出門診治，曾幫高中生在深夜挽救回門牙，還有人寫信感謝牙醫，在端午連假解決母親半夜突發的牙痛。
中華民國牙醫師公會全國聯合會向衛福部爭取在嘉義市、雲林縣試辦牙醫夜間急診，嘉義市6月起就率先試辦，陽明醫院提供場地，嘉義市牙醫師公會理事長賴重志號召醫師，市長黃敏惠、立委劉建國、王美惠等人今出席記者會，感謝牙醫界的付出。
賴重志說，6月共46名民眾來急診，32人是屬於顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者，其他則是拔牙、腫瘤和手術後口腔出血等，病患近6成來自嘉義市，其他是嘉義縣、雲林縣等外縣市，不僅服務市民，也幫助外縣市民眾。
賴重志分析，依病患就診時間，大部分是晚上9點到凌晨1點，但仍有3成是凌晨1點到5點急診就醫，平均每2天就有牙醫需要半夜出診，他們白天需要在診所上班，晚上也要待命，執業精神讓人感佩。
林森牙醫診所醫師蘇進敏說，記得有次夜間輪值時，一名雲林高中生因打壘球撞斷門牙，一顆門牙已不見，另顆門牙搖搖欲墜，當時立即用鋼線將8到9顆牙齒一起固定，才挽救一顆門牙，否則錯失黃金時間30分鐘，可能要一輩子裝假牙。
還有一名家住雲林偏鄉的民眾寫信表示，母親端午連假時因牙痛，顏面腫脹，遍尋不著牙醫，半夜載著母親來陽明醫院求診才緩解疼痛，真的很感謝。
黃敏惠說，牙醫夜間急診顯示出本市醫師滿滿的熱情，在百忙之中，仍在夜間貢獻自己的時間和專業，呼籲大家「白天去看診，非必要不要用到夜間急診」，不當普通門診用，讓這項美意永續。
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