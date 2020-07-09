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台南學甲動保教育園區爆地方對立？農業局：請公民監督

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲區秀昌里長謝金雀（中）原要求在場里長表決支不支持蓋動保園區，但被農業局拒絕，認為不是科學評估。記者吳淑玲／攝影
台南市學甲區秀昌里長謝金雀（中）原要求在場里長表決支不支持蓋動保園區，但被農業局拒絕，認為不是科學評估。記者吳淑玲／攝影

台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，爆出因地方有支持與反對聲浪，情況有越演越烈之勢，造成地方分裂嚴重，場址所在的秀昌里里長謝金雀也聯合各里將成立自救會，表達全力反對到底；台南市農業局今天緊急召集座談會與里長溝通，局長謝耀清表示，目前還在可行性評估中，過程會邀請公民參與，任何進度會向監督聯盟報告，持續與地方溝通。

謝金雀表示，從去年傳出要設置動保園區至今，市府沒有針對地方疑慮正式給地方交代，就已撥200萬元規畫，眼看勢在必行，里民很恐慌決定成立自救會，表達反對意見。里長聯誼會長陳敏男也說，動保園區若對地方有益處，也不一定會反對，但9個月來，農業局卻錯失溝通時機，補救措施是組成監督聯盟，讓過程公開透明，讓里民安心；不過還是有部分里民情勢激動，認為反對興建不必再評估。

台南市農業局今日上午與學甲區13位里長及部分里民座談溝通，針對里長及居民擔憂之有關空氣、噪音、汙水、廢棄物等污染問題，將納入評估之重要項目，另該墓地遷葬疑議事項，請學甲公所提供資料；並由學甲區里長聯誼會陳敏男會長及聯誼會總幹事謝金雀里長召集組成監督聯盟，監督本案後續之相關作為，以化解疑慮；農業局動保處將持續與當地里長、里民及反對人士進行對話及溝通。

農業局表示，動保園區案規畫內容現正辦理可行性評估，規畫程與結果將公開透明，也會持續加強與當地民眾、民意代表溝通，對於學甲區民的擔心，市府可以理解也願意持續溝通說明，並進行科學化的可行性評估，務必要與在地居民取得共識及支持，後續預計於 9 月份在先期規劃階段內容完整時，將再召開正式公開說明會再次向當地民眾完整說明本案評估結果及後續規畫，以爭取地方民眾支持。

台南市農業局長謝耀清（左立者）與反對里民溝通。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局長謝耀清（左立者）與反對里民溝通。記者吳淑玲／攝影
台南市學甲區動物保育園區設置，反對里民情緒激動。記者吳淑玲／攝影
台南市學甲區動物保育園區設置，反對里民情緒激動。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局長謝耀清（左）針對學甲區動物保育園區設置，與里民面對面溝通，部分人士情緒激動，。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局長謝耀清（左）針對學甲區動物保育園區設置，與里民面對面溝通，部分人士情緒激動，。記者吳淑玲／攝影

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