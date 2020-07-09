跨縣市劇場交流 夏至藝術節11日台南登場

雲嘉南地區跨縣市合作交流的「夏至藝術節」，台南市的表演活動將於11日起在新營文化中心登場，今年首次新增劇場共製、青少年音樂圓夢計畫2項展演主軸，內容更多元。

台南市政府文化局今天在新營文化中心舉辦夏至藝術節活動宣傳記者會，文化局副局長周雅菁表示，2016年由雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市新營區組成「雲嘉嘉營劇場連線」，並創辦了「夏至藝術節」，成為中南部具代表性的藝術盛宴。

周雅菁表示，如今跨縣市的合作交流已邁入第5年，藝術節的主題與樣貌逐漸多元而豐富。今年在原本「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」與「藝工隊」的5大基礎上，首次新增劇場共製「藝初戲」、青少年音樂圓夢計畫「藝饗家」等計畫，成為7大展演主軸。

她說，11日的「藝術交陪－開幕活動」將揭開藝術節序幕，當天上午11時到下午6時，在文化中心廣場有市集活動；下午4時則有如果兒童劇團帶來的重頭戲「噴火龍親子劇」。

周雅菁指出，夏至藝術節中首度的劇場共製節目「藝初戲」，由「阮劇團」與「香港劇場空間」合作編製、演出的「皇都電姬」，邀請觀眾在光影和時空交錯裡，見證語言存在與消逝痕跡。此劇歷經去年一整年的醞釀與製作，今年將是世界首演。

她並說，國內表演藝術在今年上半年處於休養生息狀態。夏至藝術節7月11日起至9月6日，將以多樣的藝術特調，不間斷的表演與活動，帶領民眾感受精采的劇場藝術。