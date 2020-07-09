快訊

東京單日224確診新高因篩檢數多？ 媒體打臉小池說法

隨機傷人？因碰撞起口角 80歲男一時氣憤持刀刺傷壯漢

跨縣市劇場交流 夏至藝術節11日台南登場

中央社 / 台南9日電

雲嘉南地區跨縣市合作交流的「夏至藝術節」，台南市的表演活動將於11日起在新營文化中心登場，今年首次新增劇場共製、青少年音樂圓夢計畫2項展演主軸，內容更多元。

台南市政府文化局今天在新營文化中心舉辦夏至藝術節活動宣傳記者會，文化局副局長周雅菁表示，2016年由雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市新營區組成「雲嘉嘉營劇場連線」，並創辦了「夏至藝術節」，成為中南部具代表性的藝術盛宴。

周雅菁表示，如今跨縣市的合作交流已邁入第5年，藝術節的主題與樣貌逐漸多元而豐富。今年在原本「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」與「藝工隊」的5大基礎上，首次新增劇場共製「藝初戲」、青少年音樂圓夢計畫「藝饗家」等計畫，成為7大展演主軸。

她說，11日的「藝術交陪－開幕活動」將揭開藝術節序幕，當天上午11時到下午6時，在文化中心廣場有市集活動；下午4時則有如果兒童劇團帶來的重頭戲「噴火龍親子劇」。

周雅菁指出，夏至藝術節中首度的劇場共製節目「藝初戲」，由「阮劇團」與「香港劇場空間」合作編製、演出的「皇都電姬」，邀請觀眾在光影和時空交錯裡，見證語言存在與消逝痕跡。此劇歷經去年一整年的醞釀與製作，今年將是世界首演。

她並說，國內表演藝術在今年上半年處於休養生息狀態。夏至藝術節7月11日起至9月6日，將以多樣的藝術特調，不間斷的表演與活動，帶領民眾感受精采的劇場藝術。

劇場 藝術節 文化局

延伸閱讀

凱渥砸千萬台幣珍藏國際級神作 洪偉明觀畫吐3字

影／大園許厝港鰻架地景藝術 藝術家彩繪成輕旅新景點

《我們與惡的距離》系列講座 翻轉思辨壁壘

夏至藝術節登場 雲嘉嘉南4縣市合作推藝文

相關新聞

故宮南院無人機群燈光秀吸睛 挑戰400架表演團隊MIT

去年屏東縣舉辦的台灣燈會，英特爾公司300架無人機群展演大受歡迎；去年嘉義縣故宮南院首次無人機群展演吸睛，今年暑假再度招...

影／全盛時期27名理髮師 55年太平洋理髮廳本月熄燈

位在台南市中西區的55年傳統男士理髮老店「太平洋理髮廳」將在本月19日熄燈，該理髮廳相當特別，顧客上門後只要坐在理容椅，...

台南學甲動保教育園區爆地方對立？農業局：請公民監督

台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，爆出因地方有支持與反對聲浪，情況有越演越烈之勢，造成地方分裂嚴重，場址所在的秀昌...

高中職免試入學 嘉縣立竹崎、永慶高中招滿招好創佳績

嘉義區高中職免試入學分發作業完成，以往嘉義縣國中應屆畢業生大多到嘉義市等外縣市就讀，今年在地選讀縣立竹崎高中、永慶高中非...

南科園區人員暴增國中小不足 公聽會半天各方各說各話

台南科學園區三期開發速度很快，預計在112年7月就可以取得用地，人口預計五年內增加10000人，許多附近地區居民反映中小...

暑假重頭戲東石海之夏 翁章梁化身調酒師帶白家綺宣傳

嘉義縣2020東石海之夏18日至26日，連續兩個周末在海邊東石鄉漁人碼頭登場，上午在文化觀光局宣傳，縣長翁章梁化身調酒師...

種電要種對地方！嘉義國中小建置太陽能 年售電逾千萬

行政院長蘇貞昌宣布2年補助國中小全面裝冷氣，配合校舍建置太陽能電板，為嘉義縣政府節省10月起，國中小全面裝冷氣1.5億元...

流浪狗收容！台南興建動保園區地方反對 動保處今溝通

台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，地方正反意見並陳，情況越演越烈，場址所在的秀昌里里長謝金雀表示，從去年至今市府沒...

嘉市鐵路高架化 永久軌動工

嘉義市鐵路高架化永久軌昨動工，C611標工程將興建高架橋共7.9公里，總經費53.4億元，民國115年完工，交通部次長祁...

台南副市長 王時思請辭

台南市副市長王時思日前已向市長黃偉哲請辭，昨晚王時思受訪時表示，她離家9年6個月，「老公希望我回家」，現在疫情解封，也該...

台南卓越市民／編台語字典20年 鄭惇元獲褒揚狀

台南市已故市民鄭惇元，生前獨力花費20年時間編著「台華辭典」，近兩千頁內容、數萬語詞，並收錄大量台灣諺語典故，被台文界譽...

雲林孝行楷模／侍奉雙親13年 她獲薦全國孝行獎

雲林縣府昨天在虎尾國小聯合表揚「2020雲林之光」、「孝行模範」、「社教有功暨全國藝文優勝人員」，縣長張麗善頒發獎座，勉...

熱門新聞

被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。