故宮南院無人機群燈光秀吸睛 挑戰400架表演團隊MIT

去年屏東縣舉辦的台灣燈會，英特爾公司300架無人機群展演大受歡迎；去年嘉義縣故宮南院首次無人機群展演吸睛，今年暑假再度招標民間公司表演無人機群燈光秀，日前首演讓遊客驚嘆，後天周末夜還有一場展演，8月1日、8日要挑戰400架群飛展演，由台灣希望創新公司團隊策畫，主推台灣自主研發軟硬體設備，展現台灣MIT（Made I Taiwan )科技藝術實力。

故宮南院說，無人機群飛燈光秀周末晚間7點40分到7點50分再次登場，18日配合嘉義市科學168教育博覽會，移師港坪運動公園表演；25日在布袋高跟鞋教堂表演，時間另外公佈。8月後續表演場次日期時間：8月9日晚間8點，8月15日晚間7點40分、8月22日晚間7點40分。

展演地點故宮南院至善湖是特色景觀，8月1日、8日晚間7點半到8點10分，推出國內首次無人機加上水上舞台的大型展演「嬉遊南院-仲夏夜星空」，挑戰400架無人機群飛，搭配知名表演藝術家及水舞水幕投影執行團隊，展現故宮文物藝術美感及建築環境景觀之美，是不可錯過的藝術饗宴。