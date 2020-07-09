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高中職免試入學 嘉縣立竹崎、永慶高中招滿招好創佳績
嘉義區高中職免試入學分發作業完成，以往嘉義縣國中應屆畢業生大多到嘉義市等外縣市就讀，今年在地選讀縣立竹崎高中、永慶高中非常踴躍，兩校預計各招收150人，都滿招錄取150人，創歷年來紀錄，顯見雲嘉南縣市家長學生，肯定兩校辦學績效及升學亮眼成績單。
永慶高中今年開出所有直升名額全部額滿，校排名前10名有9人選擇直升並獲錄取，縣府教育處指出，為提昇兩所高中競爭力，分別投入大量資源，協調公車處加開數條路線專車，接送學生上下學。
另鼓勵學科及體育成績績優的學生，編列每年240萬元預算，作入學獎勵金，金額有5萬元、3萬元及1萬8000元，向教育部爭取竹崎高中30萬元、永慶高中14萬元，符合資格學生，每學期都可以領取1萬元獎勵金，獎勵學生就近入學，兩校入學獎勵金，近3年共發出850萬元
竹崎高中校長郭春松說，少子化，學校持續增班，1個年級招收7班，就是家長對學校肯定，近日陸續有學生詢問是否還能就讀，報到結束還有缺額，將全數開出辦理續招，滿足家長需求。永慶校長蘇淵源表示，高中部增班滿招，直升入學全數額滿，足見各界對永慶支持肯定。
教育處長陳添丁說，縣立高中辦學不只追求卓越，更負有教育公平社會責任，日前報載梅山國中同學考上嘉義市高中，因家境恐無法就讀，竹高校長郭春松立即拜訪，表示3年學雜費校方全數協助，竹高宿舍興建工程進行中，永慶高中公車路線調整也完成，未來教育處將持續針對2校需求挹注資源，期許成為在地特色高中，造福學子。
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