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後疫情時代 嘉義市宣布辦25場暑期活動

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府今天宣布將舉辦一系列暑期活動。圖／市府提供
嘉義市府今天宣布將舉辦一系列暑期活動。圖／市府提供

暑假將屆，嘉義市長黃敏惠今天宣布，後疫情時代，嘉義市是最佳親子旅遊的地方，從7月18日開始到8月29日，總共有14項、25場活動，其中三對三籃球賽還有親子、融合組，作為「全齡共享、世代移居的城市」，設法考慮到不同年齡層與族群，而且參加的隊伍越多、獎金越高。

黃敏惠今天在市府一樓中庭舉辦暑期活動啟動記者會，邀去年度青少年歌唱比賽第一名的學生朱睿鈞開場演唱，以及豆子劇團生動逗趣的方式，揭開暑期親子活動序幕。

社會處長林家緯表示，設計不同年齡層的大小朋友參與的活動，內容琳瑯滿目，不僅有闔家觀賞的戲劇演出，像是豆子劇團「賣香屁」劇碼、創意木偶表演、兒童劇場，更有吸引小小孩的闖關遊戲和趣味競賽。

林家緯說，提升親子互動的烘焙、異國料理和木工設計等手作體驗、增進親子分享的繪本共讀和親子電影院，還有鼓勵青少年表現及培養親子默契的歌唱大賽和三對三籃球賽等。

黃敏惠說，「科學168教育博覽會」將從7月16日起至7月20日展開一系列精彩科普活動，「藝起森活2020嘉義藝術節」、「2020嘉義市購物節」也已開跑，安心旅遊也於7月1日上路，嘉義市加碼提供自由行旅客住宿費500元，歡迎民眾今年暑假一起來嘉義玩。

嘉義市府今天宣布將舉辦一系列暑期活動。圖／市府提供
嘉義市府今天宣布將舉辦一系列暑期活動。圖／市府提供

親子 嘉義 黃敏惠

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