後疫情時代 嘉義市宣布辦25場暑期活動

暑假將屆，嘉義市長黃敏惠今天宣布，後疫情時代，嘉義市是最佳親子旅遊的地方，從7月18日開始到8月29日，總共有14項、25場活動，其中三對三籃球賽還有親子、融合組，作為「全齡共享、世代移居的城市」，設法考慮到不同年齡層與族群，而且參加的隊伍越多、獎金越高。

黃敏惠今天在市府一樓中庭舉辦暑期活動啟動記者會，邀去年度青少年歌唱比賽第一名的學生朱睿鈞開場演唱，以及豆子劇團生動逗趣的方式，揭開暑期親子活動序幕。

社會處長林家緯表示，設計不同年齡層的大小朋友參與的活動，內容琳瑯滿目，不僅有闔家觀賞的戲劇演出，像是豆子劇團「賣香屁」劇碼、創意木偶表演、兒童劇場，更有吸引小小孩的闖關遊戲和趣味競賽。

林家緯說，提升親子互動的烘焙、異國料理和木工設計等手作體驗、增進親子分享的繪本共讀和親子電影院，還有鼓勵青少年表現及培養親子默契的歌唱大賽和三對三籃球賽等。