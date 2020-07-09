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在公園發現恐龍蛋！和順公園將有恐龍特色遊戲區

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
和順公園未來的遊戲區將融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。圖／台南市工務局提供
和順公園未來的遊戲區將融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。圖／台南市工務局提供

台南市政府爭取前瞻計畫經費近2億元，全部用來投入台南市路平專案政策，進行海安路、公園南路道路優質化工程，包含整合改善人行道、分隔道、路燈、周邊公園，其中，和順公園的遊戲區將融入恐龍特色設計。

台南市長黃偉哲指出，和緯路到中華北路的海安路道路改善工程約990公尺，工程經費8655萬元；西門路至海安路的公園南路道路改善工程，長度約450公尺，工程經費7650萬元，兩項工程都在今年2月中旬進場施作，預計今年12月年底前完工通車。

工務局表示，公園南路往北銜接海安路通達中華北路，通往安平區、安南區、永康交流道；海安路往南接夏林路、永成路，通過中華南路可達台86快速道路，兩條路都是重要經濟要道，且公園南路鄰近台南公園、火車站，海安路有著名的花園夜市等，也是發展觀光的重要區域。

工務局指出，施作工項包括更新人行道與通學道、路側溝板更新、更新分隔島緣石、遷移電箱增設共桿路燈號誌、道路鋪面、植栽綠美化等。

為建置友善無障礙通行，既有人行道重新打造，以海綿城市概念設計，整體採透水鋪面設計，挹注地下水資源，並設置庇護綠帶保護用路人安全、建置導盲系統等，讓路口更人性化；同時，以冷拌再生瀝青試用於道路底層，改善回收瀝青去化問題，並建置智慧路燈，為台南智慧城市奠下新里程碑。和順公園整修後，遊樂區會加入沙坑孔龍遊戲區和孔龍蛋洗手台。

和順公園未來的遊戲區將融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。圖／台南市工務局提供
和順公園未來的遊戲區將融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。圖／台南市工務局提供

人行道 路平專案

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