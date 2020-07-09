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南科園區人員暴增國中小不足 公聽會半天各方各說各話

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影
南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影

南科學園區三期開發速度很快，預計在112年7月就可以取得用地，人口預計五年內增加10000人，許多附近地區居民反映中小學不足，學童必須到外地就學，要求增設，尤其南科從業人員集中居住地蓮潭里極力爭取。立委郭國文上午召開公聽會，善化不同地區民眾對設校方式、地點意見不一，討論到中午各里仍各有想法。

台南市政府教育局副局長吳國民說，中小學增設一定會，但放在哪裡，目前四個方案，第一選項善化高中原地增設國中部12班土地沒問題，當然有人希望由科技部主導設在南科園區旁LM住宅區，這個還要協調。南科進駐人員暴增，現有南科實中不足以容納，科技部應增設國中。

善化高中校長潘致強表示，高中老師不會去教國中，校內老師對法令，校舍拆遷未來發展仍有疑義。

市議員林志展說，設校應考慮交通距離、教育環境是否符合地方需求，很多人認為善化國中太遠，不放心，紛紛到私立國中，增設國中有必要。

里長陳紫晶表示，雙手贊成高中增設國中部，沒有只要求在蓮潭里設國中，只是善化國小畢業生，現有善化國中一個年級增設4班仍不足容納，應儘速增設。

郭國文說，善化人口年增加14趴，是全市最快，比新市還快一倍，將成副都心，通盤檢討，5萬將增為12萬人。郭國文最後暫作總結表示，善化高中增設國中，小新國小旁土地徵收擴校，蓮潭里增設國中，會再與國教署等相關單位協調，他會要求教育部兩個月內完成評估。

小新里長黃瑞芳指出，現有中學容量不足地方期待高中改制，蓮潭里從地廣人稀到高科技公司人員劇增，未來人口必定暴增，若現有國小擴編根本無法因應，現在不規畫增設國中小來不及，不夠容納學童數增加。

坐駕里長林依珊說，地方財政困難設校要慎重，贊成善化高中增設國中。

南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影
南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影
南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影
南科園區進駐人員暴增，不滿缺國中小公聽會各說各話。記者周宗禎／攝影

南科 郭國文 教育部

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