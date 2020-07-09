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暑假重頭戲東石海之夏 翁章梁化身調酒師帶白家綺宣傳
嘉義縣2020東石海之夏18日至26日，連續兩個周末在海邊東石鄉漁人碼頭登場，上午在文化觀光局宣傳，縣長翁章梁化身調酒師，帶性感女神白家綺演出「辣台劇」，用逗趣短劇介紹海之夏活動「四大辣度」，歡迎各地民眾來東石，觀賞知名「八三夭」等樂團、藝人、高空煙火，帶振興券消費、買伴手禮。
海之夏連辦13年，今年第14屆，是西半部暑期重頭戲，隨著疫情解封，三倍振興券即將上路，縣府文化觀光局委外推出「4辣新玩法」，有新創戶外酒吧讓人微醺微辣、小朋友嗨翻小辣、大咖藝人陣容大辣、以及煙火爆發、性感火辣女神的爆辣款。
首次在漁人碼頭打造戶外酒吧，取名「蚵集吧」，讓遊客吹微風、喝微醺調酒、聽迷人歌聲、享受微微放鬆感；小辣規畫MOMO家族、氣墊遊具、蠔野人野餐、說故事、玩布袋戲等活動，讓小朋友玩得很開心。
邀請知名大咖歌手，包括八三夭、天黑請閉眼的陳零九、邱鋒澤，以及林凡、黃妃等重量級歌手表演；煙火秀26日登場，當天邀台語唱將黃妃、白家綺登場，系列活動首度登場踩街活動，11日下午4點半在東石街區舉行，縣長率15團隊伍，今年加碼摸彩活動，最大獎1萬元禮券。
活動期間邀請在地伴手禮店家展售，26日定「蠔野人」生活日，與縣農會總幹事黃貞瑜推出「蠔野人」野餐組，品嘗冷泡高山茶、在地水果及水果霜淇淋，讓遊客有吃、有玩又能買。
今年首度與F商旅嘉義館、仁義湖岸大酒店、阿里山月灣Villa、嘉義富野渡假酒店、長榮文苑酒店 (嘉義)及棒棒積木飯店 (積木館)等六家旅宿合作，提供專案接駁服務；同時有小型復康巴士預約服務，讓身障朋友也能共襄盛舉，活動資訊請上臉書「東石海之夏」粉絲專頁查詢。
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