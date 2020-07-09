台南稽查垃圾不落地 半年告發302件開罰逾36萬元

台南市政府擴大稽查垃圾不落地，環保局統計，至今年1月迄今半年多來，已告發302件，開罰逾新台幣36萬元。

台南市環保局調查，在街角巷弄或無人空地處，常有民眾利用四下無人時棄置垃圾，只要一有人丟，隨後就有人跟著丟，造成垃圾堆積，環境髒亂。

環保局除架設監視器材，更不定期派員巡查，在安南區、南區、永康區及北區等地區，查獲告發多筆違規案件，今年已開罰36萬8400元。

環保局長謝世傑表示，「台南垃圾車」行動APP已上線，民眾可即時查詢附近清運點及清運時間，隨時掌握垃圾車位置，APP還提供到點提醒，民眾不用怕和垃圾車擦身而過。

台南市長黃偉哲則呼籲市民要發揮公德心，莫隨意丟棄垃圾，不僅影響道路行走，也可能吸引流浪貓狗聚集撕咬，一旦破損更會散發異味，造成垃圾飄散，嚴重影響環境衛生，破壞城市形象。

環保局人員表示，除指定清運時間及地點外，任意棄置垃圾將依廢棄物清理法告發，裁處1200元至6000元罰款，累犯將依違規次數加倍罰款。