影／全盛時期27名理髮師 55年太平洋理髮廳本月熄燈

位在台南市中西區的55年傳統男士理髮老店「太平洋理髮廳」將在本月19日熄燈，該理髮廳相當特別，顧客上門後只要坐在理容椅，即能享受理髮、刮鬍、修臉、洗頭、吹髮等服務，不必走來走去，深受許多男士喜愛。全盛時期曾同時擁有27名理髮師，現在剩下5名，平均年齡70多歲，大家共事至少都40年，比和家人相處的時間還多。

「當然很捨不得！」老闆娘康銀足說，50多年前丈夫在新美街開了這家理髮廳，後來遷移到大舞台，接著才到民生路二段的現址，全盛時期有27名理髮師，尤其小朋友在學校要檢查頭髮的時候，每名理髮師一天平均要服務50多名客人，平常則每人大約服務30多名客人。

康銀足說，因屋主不想續約，加上現今有許多百元理髮店，讓這種傳統理髮很難生存下去，不過他們擁有的人情味可能是百元理髮沒有的，理髮師會與客人如朋友般聊天、記得每名老顧客的喜好，而且同事相處都40多年，感情深厚。

「太平洋理髮廳」有個人台前式洗髮槽，客人坐在理容椅上，可以直接低著頭洗髮、理髮，也能躺著刮鬍、修臉，很多客人都從年輕時代開始來理髮，黑髮轉白髮，「已經習慣來這裡了」。

現在店內僅剩5名理髮師，分別是老闆娘康銀足、連春枝、盧迫、林金枝，以及80歲最年長的林秀琴，大家情同姐妹，「揪嘸甘！」