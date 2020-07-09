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種電要種對地方！嘉義國中小建置太陽能 年售電逾千萬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供
嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供

行政院長蘇貞昌宣布2年補助國中小全面裝冷氣，配合校舍建置太陽能電板，為嘉義縣政府節省10月起，國中小全面裝冷氣1.5億元預算，又校舍太陽能光電，縣府已經超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年共有1400多萬元售電回饋金，縣長翁章梁將回饋金全額回饋學校，改善教學設備。

行政院將在2年內先改進中小學的電力系統，再全面加裝冷氣；縣府原計畫本月就公開招標，分4年編列縣款1.5億元，10月完成國中小學生教室冷氣安裝， 緊急喊停計畫，改配合中央政策，安裝期程延後1年，省下的1.5億元，用來改善學校教育設備等，依行政院縣市依財政狀況分級補助，財政困難的嘉縣屬第五級，中央補助9成。

縣府教育處說，全縣設置太陽能光電板國中小（含分校及裁併校），共計148校，設置容量182萬4904KWP，每年挹注回饋金共計1430萬8355元，縣長翁章梁就職不久宣布，將繳回縣庫的太陽能發電回饋金，全額回饋學校，讓學校有經費更新改善學校設備。

縣府指出，我國太陽能豐富，日照條件優越，台灣1998年召開全國能源會議，決議利用能源基金推廣潔淨能源，預計今年占全國能源需求比率的3%，嘉縣積極發展太陽能光電，已在逾百多處公有房舍、學校、戶政、警察和消防單位裝設，並持續增加中。

嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供
嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供
嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供
嘉義縣政府超前部署建置，全縣148所國中小建置太陽能發電設備，每年有1400多萬元售電回饋金。圖／縣府提供

行政院 翁章梁

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