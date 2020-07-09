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流浪狗收容！台南興建動保園區地方反對 動保處今溝通

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲區第六公墓遷葬後現址，市府計畫設置動保教育園區，引發地方正反意見。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲區第六公墓遷葬後現址，市府計畫設置動保教育園區，引發地方正反意見。記者吳淑玲／翻攝

台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，地方正反意見並陳，情況越演越烈，場址所在的秀昌里里長謝金雀表示，從去年至今市府沒有針對地方疑慮正式給地方交代，傳出已撥200萬元規畫，眼看勢在必行，里民很恐慌決定成立自救會，表達反對意見；有「最強里長」之稱的前龍崎區牛埔里長陳永和也受到邀請，陳永和說，他參選市長時也發現沿海流浪狗問題嚴重，認為要聚焦在如何解決流浪狗問題，市府要拿出誠意透明公開與里民溝通，尋求大家都能夠接受的公約數。

台南市動保處今天上午10點，將在學甲區公所召開里長說明會，說明動保園區目前進度，吳明彬表示，去年學甲發生女童因流浪犬導致不幸的案件，為有效改善在地流浪犬問題，避免憾事再發生，評估在學甲區秀昌里已遷葬之學甲第六公墓設立動物保護敎育園區。

用地為學甲區學甲段685、688二筆地號，面積約為2公頃，已獲得中央支持補助本案前置規畫費200萬，總工程費初估為1.5億元，由中央補助7成、地方負擔3成，收容量最多800頭，完工後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻。目前是在進行可行性評估中；針對有民意代表持不同意見，吳明彬說，都會列入參考，希望能夠順利達成與地方溝通。

吳明彬說，對於地方擔心屎尿汙染及噪音等問題，後續都會有合法汙水處理場並排放到合法的渠道，也會有先進的狗舍及四周種植綠帶隔離等，一定會符合標準及有專業工法來施工，台南市目前善化及灣收容所共收容700多隻，已經飽和不敷使用，解決流浪狗問題是從源頭管控，捕捉、結紮、收容及認養等，收容數量是流動的。

據指出，學甲區第六公墓遷葬完成後閒置迄今，市府看中周邊200公尺範圍內幾無住戶，計畫利用2公頃土地來設置動保教育園區，包含多功能廣場區、隔離綠帶及造景、生態滯洪池、季節性植栽造景以及周圍的阻隔林帶，再加上動物認養區、動保教育區、汙水處理廠等設施。

秀昌里長謝金雀指出，市府農業府要設動保園區收容流浪狗，在沒舉辦說明會、未獲得里民同意情形下，就動用200萬元經費執行規畫設計，是本末倒置，蓋園區會影響周邊養殖業及居民身心健康，因此才聯合鄉親成立自救會；動保處緊急在今天召開說明會，將先聽聽看市府怎麼說。

流浪狗 陳永和 認養

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