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數十年如一日侍奉父母 汪月秋孝行感動人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左2）親自表揚孝行楷模獲獎人，其中汪月秋（右4）更獲縣府舉薦參加全國孝行獎選拔，高齡92歲的汪爸爸（左3）也出席典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左2）親自表揚孝行楷模獲獎人，其中汪月秋（右4）更獲縣府舉薦參加全國孝行獎選拔，高齡92歲的汪爸爸（左3）也出席典禮。記者陳苡葳／攝影

雲林縣今天下午於虎尾國小舉行聯合表揚典禮，縣長張麗善親頒獎座，勉勵80位「雲林之光」獲獎人、9位孝行楷模及社教有功獎4團體、11位個人得獎者，而獲全國藝文競賽優勝者有37位，張麗善表示，感謝優秀子弟為雲林爭光，她也一一向每位得獎人致上祝福與敬意。

其中獲得雲林縣「孝行楷模獎」汪月秋，更受縣府舉薦，將代表雲林縣參加全國孝行獎選拔。「孝順的女兒，提燈籠都找不到！」高齡92歲的汪爸爸開心誇讚。汪月秋在家中排行第4，還有7個兄弟姊妹，全家和樂融融。13年前，她考量雙親年紀大，需要專人照顧，於是回到娘家定居，她一面工作、一面照顧年邁父母，準備營養的三餐、洗衣，打點生活起居，汪月秋全都不假他人之手，堅持自己來。

工作、家庭兩頭燒的汪月秋，雖然忙碌，卻也樂在其中。數十年如一日的照顧92歲父親、91歲母親，4年前她自醫院傳送員退休後，更有時間陪伴爸媽。除專心照料他們的生活，偶爾還會帶他們到戶外走走，享受天倫之樂。

「好事傳千里」孝順的汪月秋，目前還擔任斗六市三光里第5鄰長，照顧好爸媽除是她的生活重心，她也非常樂於協助鄰居解決各種疑難雜症。

縣長張麗善親自頒獎表揚汪月秋的孝行，也祝福她在全國孝行獎選拔中能夠脫穎而出，將獎項獻給她最敬愛的雙親，榮耀雲林。

汪月秋說「子女的心意不能等，及時盡孝才是最重要的！」期藉機鼓勵大眾，多陪伴家人，把握共處的美好時光。

張麗善 斗六

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