影／嘉義市長、議員為鐵路高架化爭辯 交通部次長默默離開

嘉義市鐵路高架化永久軌今開工，交通部長祁文中出席動土典禮，市長黃敏惠向他表示，陳水扁時代承諾地方零自籌款要兌現，否則38億元對嘉義市負擔太大，話還沒說完，民進黨市議員蔡文旭就當場嗆聲「你為何馬英九時代不討？」，兩人當場爭辯，夾在中間的祁文中默默離開。

嘉市鐵高工程今邁進一大步，動土典禮結束後，黃等人接受媒體聯訪，黃敏惠說，民國92年，陳水扁總統來嘉義市承諾，若嘉義市鐵路建設由地下化改為高架化，將全額由中央負擔，希望中央能兌現承諾，否則地方財政困難，希望交通部能聽到我們的心聲。

祁文中回應，行政院已決定以專案處理，扣掉自償率，嘉義市自籌款約有21億元，但市長有給他一些資料，將轉達給中央長官。

黃敏惠聽後又再補充「政治人物的誠信要兌現，才能帶給大家幸福...」，這時一旁的蔡文旭說「你也要跟馬英九討啊，政策是延續的，我跟你意見是一致的，但不能跳過馬英九去說陳水扁承諾、蔡英文跳票」、「吳敦義制定的條例才讓嘉義市負擔這麼高，造成中央沒辦法全額負擔」等語。

「我的態度始終如一」，黃敏惠說，馬英九時代，她每次進入總統府都向馬英九表達要兌現這個承諾，吳敦義之前是民進黨時代，一度高達99億元，她當時任市長，就不斷在爭取調降，無論誰執政，都是希望零自籌款，嘉義市才能有更好發展。