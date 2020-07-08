聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義市長、議員為鐵路高架化爭辯 交通部次長默默離開
嘉義市鐵路高架化永久軌今開工，交通部長祁文中出席動土典禮，市長黃敏惠向他表示，陳水扁時代承諾地方零自籌款要兌現，否則38億元對嘉義市負擔太大，話還沒說完，民進黨市議員蔡文旭就當場嗆聲「你為何馬英九時代不討？」，兩人當場爭辯，夾在中間的祁文中默默離開。
嘉市鐵高工程今邁進一大步，動土典禮結束後，黃等人接受媒體聯訪，黃敏惠說，民國92年，陳水扁總統來嘉義市承諾，若嘉義市鐵路建設由地下化改為高架化，將全額由中央負擔，希望中央能兌現承諾，否則地方財政困難，希望交通部能聽到我們的心聲。
祁文中回應，行政院已決定以專案處理，扣掉自償率，嘉義市自籌款約有21億元，但市長有給他一些資料，將轉達給中央長官。
黃敏惠聽後又再補充「政治人物的誠信要兌現，才能帶給大家幸福...」，這時一旁的蔡文旭說「你也要跟馬英九討啊，政策是延續的，我跟你意見是一致的，但不能跳過馬英九去說陳水扁承諾、蔡英文跳票」、「吳敦義制定的條例才讓嘉義市負擔這麼高，造成中央沒辦法全額負擔」等語。
「我的態度始終如一」，黃敏惠說，馬英九時代，她每次進入總統府都向馬英九表達要兌現這個承諾，吳敦義之前是民進黨時代，一度高達99億元，她當時任市長，就不斷在爭取調降，無論誰執政，都是希望零自籌款，嘉義市才能有更好發展。
兩人爭論約10分鐘，祁文中默默離開，立委王美惠在旁緩頰說，多次在高鐵上遇到林佳龍，向他表達嘉義市財政難處，希望鐵高計畫能專案處理，多補助一些經費給嘉義市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言