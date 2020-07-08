嘉義縣退役雲梯車捐贈校園消防系 延續教育價值
嘉義縣消防局日前將服役20多年的雲梯車汰換下來，捐贈給嘉義縣吳鳳科技大學消防系，今天上午舉行捐贈儀式，消防系的學生也現學現用，在雙福分隊指導下操作雲梯車，嘉義縣消防局長呂清海表示，希望本次的捐贈可培養出更多優秀的消防人才，充實消防救災人力與素質。
吳鳳科大表示，吳鳳消防系是第一個在警政體系外設立給一般大學生就讀的科系，近年來已培養近180位學生考上消防員、2百多位學生通過考選部消防設備師士考試，今年初學校聽到嘉義縣消防局有車況良好的雲梯車要除役，便積極爭取退役車輛進入校園，提供更多學生實習操作消防機械的機會。
嘉義縣消防局為強化救災設備，由縣府及縣議會編列4000萬元經費，添購全新消防雲梯車、水箱車等救災設備，並將原隸屬於雙福分隊的退役雲梯車捐贈吳鳳科大，呂清海表示，這部雲梯車服勤期間參與縣內多件高樓大火及2010年台塑南亞大火的搶救任務，對消防救災貢獻良多，雖然車齡較高，但性能都良好。
吳鳳科大校長蔡宏榮表示，由於災害類型日趨複雜，消防救災所需面對的挑戰也日趨嚴峻，感謝消防局捐贈這部消防雲梯車，讓本校學生有更良好的教育訓練，在人員的教育訓練上將可創造更符合實際的消防救災技能。
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