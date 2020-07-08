嘉義鐵路高架化邁入一大步 永久軌正式動工

嘉義市區鐵路高架化主體工程C611標工程今正式開工，將建主體工程高架橋，經費約53.4億元，工程北起嘉北車站北方約2.3公里處，南至嘉義車站南方約3.5里處，全長約8.3公里，嘉義市長黃敏惠、交通部次長祁文中等人今天到北香湖公園區參加動土典禮，見證邁入永久軌施工的階段，預計民國115年前完工。

施工計畫將拆除博愛、北興、嘉雄等陸橋，填平文化路和興業西路地下道，「縫合」東西區，高架橋上採長悍鋼軌、防震軌道系統、預力箱型梁等技術，防止車輛振動，也會將振動傳導到橋底土壤內，還有隔音牆、吸音材防噪音。

預計優先施工3處路段，世賢地下道北段至博愛陸橋、宏仁女中至嘉北站旁、興業路地下道至世賢地下道南段，發包工程案量經費已接近50%，後續僅剩水上基地、車站工程兩項工程，按預定期程略為超前。

黃敏惠說，嘉義市很小，卻有潛在很大的能量，交通部與市府正攜手合作，同步配合辦理地上物查估、都市縫合規畫、車站區開發等作業。「嘉義市的翻轉要帶來拚經濟的新契機」，因為要很努力找到在地生存的方向，拚全齡共享，世代宜居的好城市。

祁文中指出，鐵高建設騰空的土地，可帶來都市縫合，並透過都市更新，強化土地使用，讓沿線土地使用更具效益，帶動經濟發展；加上地方創生，以車站區為據點，吸引更多的產業進駐，有效串聯產業供應鏈，打造現代化城市。