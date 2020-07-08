瘋路跑風潮吹向嘉義縣 學者：路跑帶來觀光產業經濟

全民瘋路跑！路跑風潮吹向全國老化比例最高、人口外流的嘉義縣，疫情解封，首場全國性東石鄉路跑賽19日登場，10月路跑旺季，還有故宮南院等3場大型路跑舉行；嘉義大學體育與健康休閒學系教授張家銘說，去年全國舉辦逾700場路跑，以每人消費3500元計算，帶來超過170億觀光產業經濟。

3年前，立委蔡易餘在老人鄉六腳鄉首次舉辦路跑賽，帶進觀光財及人潮活力；去年故宮南院在園區首次辦路跑，吸引數千路跑愛好者；19日嘉縣體育會青少年體育委員會將在東石鄉，舉辦疫情解封後首場「看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽」。

10月還有3場大型路跑賽，一是中華卓越國際公益協會與雲嘉南濱管理處，合辦的「浪漫教堂半程馬拉松活動，10月24日在台南北門水晶教堂起跑到嘉縣布袋高跟鞋教堂；另一是朴子市公所、朴子市體育會、朴子天公壇，10月11日舉辦的「跑若飛天公盃路跑X健走大賽」；故宮南院10月3日也要在園區舉辦路跑。

張家銘說，1999年國內只有3場競技馬拉松開跑，後來演變成全民參與路跑，賽會規模一年比一年盛大，人數一年比一年多，去年逾700場，每周14場，路跑興盛主因是主辦單位營造賽會特色，結合觀光效益，資源跨域整合，帶進觀光產業經濟。