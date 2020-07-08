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生活香氣挖掘奧秘 嘉市科學168教育博覽會16日登場

中央社 / 嘉義市8日電

嘉義市「科學168教育博覽會」將於16日登場，今年主題「嘉香最科學」，讓大家從日常生活香氣尋找科學奧秘，內容規劃科學闖關、科普教室、科學競賽及主題特展等活動。

市府今天在嘉義文化創意產業園區舉辦「科學168教育博覽會」記者會，市長黃敏惠表示，168教育博覽會是嘉義市每年暑期最具代表性及指標性的科普活動，讓學子在暑假體驗與挖掘科學的奧秘，透過寓教於樂啟發學習意願。

黃敏惠指出，今年教育博覽會有3大亮點 ，首先是18日晚上結合故宮南院的200架無人機表演、還有科技環保體驗車亮相，再來就是夜間的定向越野。

嘉市教育處指出，今年教育博覽會主題「嘉香最科學」，引領民眾找尋屬於嘉義的香味，如阿里山檜木、咖啡、茶葉、精油，甚至是火雞肉飯香，喚起日常生活中的嗅覺記憶，探索「嘉香」的獨特氣味。

記者會所展演的科學主題攤位嘉義大學「香味分子好科學」，不但能了解不同的香氣分子，還用糖果製作出好聞的成品，並混合5種不同味道的精油製作防蚊液。

教育處表示，今年因應後疫情時代「防疫新生活運動」，教育博覽會場地分別在港坪運動公園、港坪風雨球場、港坪國小及周邊場地進行，讓家長與孩子在安全的環境中，盡情探索自然、體驗科學魅力。

嘉義市「科學168教育博覽會」16日至20日登場，教育博覽會各項資訊活動，民眾可至「109年度科學168教育博覽會，嘉香最科學」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義 黃敏惠 記者會

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