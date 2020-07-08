快訊

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

午後雷陣雨來了！ 基隆、新北等10縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣加油」鹽雕搶先看 王金河、華陀展現白色力量

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「台灣加油」鹽雕作品。記者謝進盛／翻攝
「台灣加油」鹽雕作品。記者謝進盛／翻攝

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」，將於本周六至8月底登場，推出「台灣加油」、「白色力量」「還以鹽色」鹽雕系列作品，經鹽雕師忍受室內攝氏39度高溫力作已全部竣工，活動蓄勢待發。

雲嘉南風管處長徐振能表示，今年新冠肺炎肆虐全球，引起民眾惶恐不安，感謝台灣防疫團隊工作表現亮眼，因此打造「台灣加油」鹽雕作品，並以台南火鶴花做為襯景，意涵台語諧音「乎好」，要向這群醫護人員致敬。

他指出， 今年走過防疫特別結合雲嘉南意象，以白色象徵神聖、和平、乾淨、無汙染、安心等意涵，創作南丁格爾、馬偕博士、王金河醫師、華陀等多位的「白色力量」的作品，希望藉由具有大愛精神的白衣天使，成為安定人心力量！

鹽雕師傅陳漢中指出，規劃作品的「還以鹽色」，主要表達氣候產生巨烈變化，引發海平面上升、大海嘯發生、侵襲只剩下火炬的自由女神、沈沒的遊輪，藉此唤醒大家珍惜環境，與地球共生息。

他說，由於鹽雕創作在含鹽量高的室內空間，更加劇體感熱度，如同在烤箱中工作般，每日汗流浹背，經常一身黏膩。如於施工過程不慎受傷，等於是在傷口上灑鹽，實苦不堪言。

雲嘉南管理處表示，一見雙雕藝術季邁入第九年，在「七股鹽山」規劃鹽雕展，「七股遊客中心」則有地景藝術「七股尚Happy-超大黑琵」、鹽雕結合光雕的「3D新視界」。另外配合活動，台灣好行西濱61快線，特別打造「鹽之花巴士」。

7月11日開幕當天加碼鹽品DIY、鹽咖啡免費品嘗，1000份意幸相吸磁鐵、500份王爺加持平安鹽袋等好康相送，相關訊息可搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁或洽詢電話（06）7861017查詢。

「一見雙雕藝術季」周六登場，圖為南丁格爾（左起）、馬偕博士、王金河醫師、華陀鹽雕作品。
「一見雙雕藝術季」周六登場，圖為南丁格爾（左起）、馬偕博士、王金河醫師、華陀鹽雕作品。
「一見雙雕藝術季」周六登場，圖為南丁格爾（左起）、馬偕博士、王金河醫師、華陀鹽雕作品。記者謝進盛／翻攝
「一見雙雕藝術季」周六登場，圖為南丁格爾（左起）、馬偕博士、王金河醫師、華陀鹽雕作品。記者謝進盛／翻攝
鹽雕師傅陳漢中耐著高溫創作。記者謝進盛／翻攝
鹽雕師傅陳漢中耐著高溫創作。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎 國家風景區

延伸閱讀

推筒子賭博也防疫 苗警破獲現場沒有賭客的網路賭場

雲嘉南肝病盛行率高 嘉義長庚治肝癌存活率高於全國

桃園居家檢疫人數增至2千人 市府緊急採購防疫關懷包

蔡英文參拜指南宮祈求風調雨順 鼓勵大家多出遊消費

相關新聞

瘋路跑風潮吹向嘉義縣 學者：路跑帶來觀光產業經濟

全民瘋路跑！路跑風潮吹向全國老化比例最高、人口外流的嘉義縣，疫情解封，首場全國性東石鄉路跑賽19日登場，10月路跑旺季，...

「台灣加油」鹽雕搶先看 王金河、華陀展現白色力量

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」，將於本周六至8月底登場，推出「台灣加油」、「白色力量」「還以鹽色」鹽...

影／往來麻豆下營 麻豆排水黑橋改建下月完工

連接台南麻豆、下營間的麻豆排水黑橋改建工程，斥資1億4000萬元，歷經1年多施工，工程進度逾9成，將於下月底完工，全新鋼...

秘境眠月線成垃圾山 嘉義林管處定期雇工清理

嘉義縣阿里山林業鐵路秘境眠月線因獨特的舊鐵道遺跡，近幾年經網路宣傳，成為假日登山客旅遊的熱門景點，但也因此留下大量垃圾，...

鄭惇元生前花20年編訂台華辭典 獲黃偉哲表揚卓越市民

台南市長黃偉哲今天上午到仁德區頒發卓越市民表揚狀給已故鄭惇元先生，由鄭惇元兒子鄭惠仁代表接受。鄭惇元生前獨力花費20年時...

嘉義郵局配送逾2千萬片口罩 慈濟感恩防疫國家隊

嘉義郵局今年2月迄今已配送2589萬7750片口罩、13萬2336瓶酒精，慈濟基金會發起「罩顧台灣、郵你真好」活動，由大...

疫情解封首場東石鄉全國路跑賽 霸氣補給烏魚子等美食

受新冠肺炎疫情影響，全國許多體育賽事取消，嘉義縣體育會青少年體育委員會舉辦的「2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽...

南市幼兒園裝監視器？ 草案遭退回

兒虐事件頻傳，台南市政府制定「台南市兒童及少年保護自治條例」草案刪除第10條托嬰中心、幼兒園和安親班應裝設監視器案，昨天...

幼教團體：落實輔導機制 才能治本

台南市幼兒教育發展協會理事長王華勇指出，學校裝監視器應該是擔心外人入侵，而不是「監視」學生及老師，難道這是台南市期盼的教...

嘉義東高棒球隊缺經費 企業捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，去年獲黑豹旗大賽第3名，今年打進全國玉山盃...

嘉市公立國中 新生登記逾8成

嘉義市公立國中今年新生登記人數超過8成，創近年新高，其中民生國中登記超額77人，其他國中也多有增班，市府教育處指出，今年...

雲林「微冊角落」 沈芯菱站台

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，昨天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。