「台灣加油」鹽雕搶先看 王金河、華陀展現白色力量

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」，將於本周六至8月底登場，推出「台灣加油」、「白色力量」「還以鹽色」鹽雕系列作品，經鹽雕師忍受室內攝氏39度高溫力作已全部竣工，活動蓄勢待發。

雲嘉南風管處長徐振能表示，今年新冠肺炎肆虐全球，引起民眾惶恐不安，感謝台灣防疫團隊工作表現亮眼，因此打造「台灣加油」鹽雕作品，並以台南火鶴花做為襯景，意涵台語諧音「乎好」，要向這群醫護人員致敬。

他指出， 今年走過防疫特別結合雲嘉南意象，以白色象徵神聖、和平、乾淨、無汙染、安心等意涵，創作南丁格爾、馬偕博士、王金河醫師、華陀等多位的「白色力量」的作品，希望藉由具有大愛精神的白衣天使，成為安定人心力量！

鹽雕師傅陳漢中指出，規劃作品的「還以鹽色」，主要表達氣候產生巨烈變化，引發海平面上升、大海嘯發生、侵襲只剩下火炬的自由女神、沈沒的遊輪，藉此唤醒大家珍惜環境，與地球共生息。

他說，由於鹽雕創作在含鹽量高的室內空間，更加劇體感熱度，如同在烤箱中工作般，每日汗流浹背，經常一身黏膩。如於施工過程不慎受傷，等於是在傷口上灑鹽，實苦不堪言。

雲嘉南管理處表示，一見雙雕藝術季邁入第九年，在「七股鹽山」規劃鹽雕展，「七股遊客中心」則有地景藝術「七股尚Happy-超大黑琵」、鹽雕結合光雕的「3D新視界」。另外配合活動，台灣好行西濱61快線，特別打造「鹽之花巴士」。