影／往來麻豆下營 麻豆排水黑橋改建下月完工

連接台南麻豆、下營間的麻豆排水黑橋改建工程，斥資1億4000萬元，歷經1年多施工，工程進度逾9成，將於下月底完工，全新鋼構橋提高路面，除方便兩地往來，更可望大大降低水患。

下營區南59線黑橋因寬度不足、梁底太低中間落墩，常造成水流阻礙及沖刷，影響橋梁安全，加上銜接橋梁上下游護岸尚未治理，影響渠道通水能力及交通安全上的疑慮，台南市政府工務局配合經濟部水利署推動「流域綜合治理計畫之治理工程」，辦理橋樑改建工程及橋梁銜接上下游護岸治理，去年5月動工迄今。

台南市長黃偉哲關心工程進度，近午前往勘查，工務局長簡報工程進度達92%，比預定進度略超前，預定8月可完工。

市長黃偉哲關心工程品質，還現勘現場工程，指示汛期來臨，在確保工程前提，希望能早日完工，要求完善更好的品質，強化交通安全與舒適。

工務局表示，黑橋跨越麻豆排水，為銜接下營區、麻豆區來往車輛重要橋梁道路，原有橋淨寬為9.28公尺，橋長52.20公尺，排水斷面不足，有排水及交通安全上之疑慮，工務局藉由配合經濟部水利署推動「流域綜合治理計畫之治理工程」，辦理橋樑改建工程及橋梁銜接上下游護岸治理計畫。改建為單跨箱型鋼梁橋，橋寬增為12公尺，橋長增為69.60公尺，不設置橋墩，對於現況河道衝擊減少，提升防洪標準為10年洪峰流量，減低區域淹水損失。