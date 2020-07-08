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花20年編撰台華辭典 鄭惇元去世享壽93歲

中央社 / 台南8日電

以20年時間編撰「台華辭典」的鄭惇元，6月30日去世，享耆壽93歲，台南市長黃偉哲今天前往鄭家致祭，且頒發「典範長存」的台南市卓越市民褒揚狀。

黃偉哲今天前往台南市仁德區鄭家頒發台南市卓越市民褒揚狀，由鄭惇元的兒子鄭惠仁代表接受。

黃偉哲指出，鄭惇元從小自學，台南高商畢業後進入台鹽工作，曾考上司法官，但未就任，還是選擇留在台鹽。

他表示，鄭惇元醉心於台語文，退休後花了20年編撰「台華辭典」，對台灣語言及台語文化的保存做出重大貢獻。

台南市政府文化局人員表示，鄭惇元生於日治昭和2年（1927年），世居台南市仁德區「牛稠子」地區，自小私塾學習千字文，10歲進入末廣公學校（中西區進學國小），再考上日治的台南商業學校。

鄭惇元因成績優異被推薦到華南銀行擔任行員，民國38年鹽務局台灣製鹽總廠公開招考職員，鄭惇元被錄取後就在今天的林百貨3樓上班，直到58年因鹽務局改制，台鹽總廠才搬遷至健康路，鄭惇元前後在林百貨辦公約20年，80年自台鹽總廠文書科長職位退休。

鄭惇元因感於台語的抑揚頓挫、柔美婉轉的聲調漸漸消失，多數人雖會說台語，卻對正確的台語文很陌生，錯誤用法頗多，決心以一己之力編撰辭典，先以10年蒐集資料、分類整理、檢視及校正，接著再花10年撰寫，最後自費新台幣100多萬元印製出版「台華辭典」。

「台華辭典」全書近2000頁，包含數萬語詞，以國語注音、羅馬拼音等方式標註字辭和發音，且收錄極多的台灣諺語和生活俚語。

台語 黃偉哲 林百貨

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