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影／白沙屯媽祖進北港 三進三出朝天宮安座

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
上萬信眾高喊「進喔！」苗栗拱天宮白沙屯媽祖「三進三出」入北港朝天宮安座。記者陳苡葳／攝影
上萬信眾高喊「進喔！」苗栗拱天宮白沙屯媽祖「三進三出」入北港朝天宮安座。記者陳苡葳／攝影

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天凌晨3時從虎尾農工起駕，上午8時30分左右沿縣道145線進入北港鎮，第一站短暫停駕在北港媽祖醫院，副總統賴清德、立法委員蘇治芬在此迎接駕媽祖聖駕，不到5分鐘再度起駕至北辰派出所停駕。

副總統賴清德昨天到雲林視察，一整天滿滿的行程結束後，晚上夜宿北港。早上8時到北港媽祖醫院門口等待接駕，媽祖鑾轎短暫停留後，賴清德在立委蘇治芬等人陪同下，一起步行隨香至北辰派出所。

隨香信徒說，白沙屯媽祖往年都從海線進入雲林，已隔4年再次從西螺大橋來到雲林。白沙屯媽祖的特色就是路線不固定，回程會不會走海線，無法預料。

白沙屯媽祖昨天一早8時進到西螺，晚上駐駕在虎尾農工，虎尾街上相當熱鬧，許多當地民眾熱情提供免費的飲料、食物甚至住宿處給香丁腳補充體力與休息。

今早白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」從北港媽祖醫院沿線步行至北辰派出所停駐，上午約9時雲林縣長張麗善率領縣府一級主管迎駕參拜，並隨香步行到北港朝天宮安座，張麗善直呼「好感動！」並表示，今天天氣很好，上萬信眾齊聚感受媽祖文化，也不忘戴上口罩防疫，顯示信仰力量帶來大家的團結。

白沙屯陣頭隊伍沿著市街繞行後，約10時30分抵達北港朝天宮，在上萬信徒高呼「進喔！進喔！進喔！」媽祖鑾轎「三進三出」衝刺進廟內，進行安座典禮，往年都在下午3時舉行的祝壽大典，今年因疫情關係，安座後隨即舉行，預計明天凌晨5時起駕回程。

許多店家、民眾總動員準備飯菜、飲料宴請香丁腳，朝天宮四周擠滿熱絡人潮，使北港鎮今天有如「小過年」般熱鬧。

雲林縣長張麗善（左2）、副縣長謝淑亞（左1）率縣府一級主管自北辰派出所起程，隨香白沙屯媽祖前往北港朝天宮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左2）、副縣長謝淑亞（左1）率縣府一級主管自北辰派出所起程，隨香白沙屯媽祖前往北港朝天宮。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德昨天在雲林視察一整天並夜宿雲林，今天一早8時抵達北港媽祖醫院等候迎接白沙屯媽祖聖駕。記者陳苡葳／攝影
副總統賴清德昨天在雲林視察一整天並夜宿雲林，今天一早8時抵達北港媽祖醫院等候迎接白沙屯媽祖聖駕。記者陳苡葳／攝影

白沙屯媽祖 北港朝天宮 賴清德

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