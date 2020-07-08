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秘境眠月線成垃圾山 嘉義林管處定期雇工清理

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線崩塌處遇暴雨容易形成水瀑阻礙通行。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線崩塌處遇暴雨容易形成水瀑阻礙通行。圖／嘉義林管處提供

嘉義縣阿里山林業鐵路秘境眠月線因獨特的舊鐵道遺跡，近幾年經網路宣傳，成為假日登山客旅遊的熱門景點，但也因此留下大量垃圾，林務局嘉義林區管理處日前公告，已雇工沿線清理，之後將每周進行環境整理，並規畫於塔山及石猴車站設置大型貓坑，請遊客務必遵守無痕山林7大準則。

嘉義林管處表示，眠月線沿途林相原始自然，隧道及鐵道橋樑是遊客的熱門打卡景點，但近幾年因遊客過量湧入，亂丟垃圾、隨地便溺、塗鴉、生火等亂象層出不窮。

嘉義林管處表示，遊客應保持山林環境原有面貌，垃圾隨身帶下山，於遠離水源、營地或步道處將排遺挖貓洞掩埋，如使用管處設置的生態廁所（大型貓坑）應以落葉或腐植質覆蓋，且不要將廚餘或垃圾丟入大型貓坑中。

另外，遊客行經眠月線崩塌處、鐵道橋梁也有潛在危險，如遇雨濕滑，容易跌落橋梁，豪雨更讓崩塌處形成水瀑阻礙通行，雨後土石鬆軟也有落石危險，嘉義林管處建議，天候不佳時勿貿然前往，並應衡量參加人員能力，做好事前準備及規畫再上山。

嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線吸引遊客前往，也留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線吸引遊客前往，也留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線吸引遊客前往，也留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林業鐵道眠月線吸引遊客前往，也留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供

嘉義 鐵道 崩塌

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