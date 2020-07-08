台中購物首周登錄破億 3.7萬優惠店「3倍計」

2020台中購物節7月1日起跑，首周累積消費登錄金額突破1億元，產生抽獎序號近50萬筆。第一週現金10萬元獎得主吳小姐在「屋馬」燒肉店消費後中獎，她自己也不敢相信如此幸運。屋馬則加碼送餐券，邀吳小姐再回去享用美食。

台中市政府廣邀在地店家加入這次購物節優惠店家，民眾只要在優惠店家消費，發票金額登錄時將自動「3倍計」目前逾3萬7千家報名。

第一周10萬元現金獎得主吳小姐為例，她在屋馬燒肉消費3168元，原先只能獲得6組抽獎序號，但由於該店家為購物節優惠店家，就能直接獲得18次抽獎機會，中獎機率大大提升。

經發局說，得獎人吳小姐表示，她去年就參加首屆購物節，但登錄很多發票都沒有中獎，為了能在今年抽中大獎，事先看過活動抽獎規則，並且妥善保留消費憑證，但接到得獎通知電話直呼「不敢相信！」直呼太幸運。

優惠店家「屋馬」第一時間在店家臉書粉絲專頁恭喜中獎人，還額外加碼餐券，讓幸運兒再回屋馬吃燒烤，希望登錄發票中大獎。