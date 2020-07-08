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鄭惇元生前花20年編訂台華辭典 獲黃偉哲表揚卓越市民

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
鄭惇元兒子鄭惠仁（左）將父親生前著作「台華辭典」，回贈給市長黃偉哲（右）。記者黃宣翰／攝影
鄭惇元兒子鄭惠仁（左）將父親生前著作「台華辭典」，回贈給市長黃偉哲（右）。記者黃宣翰／攝影

台南市長黃偉哲今天上午到仁德區頒發卓越市民表揚狀給已故鄭惇元先生，由鄭惇元兒子鄭惠仁代表接受。鄭惇元生前獨力花費20年時間、蒐集資料，針對閩南語編著「台華辭典」，近兩千頁內容、數萬語詞，並收錄了非常多的台灣諺語。

黃偉哲今天上午9點30分由文化局長葉澤山、新聞處長蘇恩恩等人陪同，前住仁德區成功一街鄭家頒發卓越市民表揚狀，市議員陳怡珍，吳禹寰到場參加。黃偉哲說， 鄭惇元先生，生前自台鹽退休後，還花了20年時間編寫台語辭典，精神令人敬配，特別頒發卓越市民予以表揚。

享壽95歲的鄭惇元，自小私塾讀書，為台南高商高中部第一屆畢業，並自學法律，通過司法官考試，1991年自台鹽文書科長退休。鄭惇元生前表示，「多數人都會說台語，但不代表懂台語」希望藉此書，讓更多人認識閩南語。他在電視上常看到台語歌詞用字錯誤，及媒體廣告宣傳常發現不像台語，也不像國語的不明語詞，退休後決定寫一本台語辭典。

鄭惇元曾說，閩南語的單字或句末的字，在輕聲字之前都是讀本調，除此之外都是用變調，許多台語著作，都是標注本調而非實際讀音，此辭典兩者皆有。其實台語多讀多說，流利了自然就會變調。

「台華辭典」有國語注音及以台羅注音，台語讀音和語音，並收錄了非常多的台灣諺語，如「有前蹄無後爪」，意指工具亂丟，不懂得物歸原處的意思。

鄭家訂於7月11日上午10點，在台南市仁德區成功一街前舉行公祭告別式，採佛教儀式，不收奠儀，一切從簡。˙

台南市長黃偉哲（左三），頒發卓越市民獎表揚已故市民鄭惇元，由鄭兒子鄭惠仁（左四）代表收接。
台南市長黃偉哲（左三），頒發卓越市民獎表揚已故市民鄭惇元，由鄭兒子鄭惠仁（左四）代表收接。

台語 黃偉哲 閩南語

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