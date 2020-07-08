嘉義郵局配送逾2千萬片口罩 慈濟感恩防疫國家隊

嘉義郵局今年2月迄今已配送2589萬7750片口罩、13萬2336瓶酒精，慈濟基金會發起「罩顧台灣、郵你真好」活動，由大林慈濟醫院致贈500分感恩禮給嘉義郵局，感謝他們為國人的付出。

嘉義郵局負責轄區一家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量最高21萬片，仍不足每日配送量，需不定期向外縣市調撥口罩，供應縣內214家藥局及20家衛生所所需，郵務士每日協助上收、包裝、封發、運送，另動員約20名工作人員協助，如今更接下振興三倍券運輸、領用等重責。

慈濟志工昨天以「有你真好」手語拉開序幕，並用嘉義郵務士投入防疫的身影當背景，感恩郵務士的辛勞，現場約有140位的郵務士與20位慈濟志工，一起見證此感恩的時刻。

大林慈濟醫院醫師林庭光說，全民戴口罩、洗手，在防疫期間很重要，沒有口罩不行、沒有酒精也不行，所以郵務士他們的運輸，讓我們不像國外一個口罩要重複使用很多天，感恩這些「國家隊」成員，每個人都盡一份心力，未來郵務士還有三倍劵，還會非常的忙碌，衷心感謝。

嘉義郵局謝麗惠副局長表示，嘉義郵局成立120週年，今年投入國家防疫隊，外勤同仁都全力以赴，口罩、酒精相關的運輸配送，感謝慈濟的師兄師姊與市政府，將感恩列車開到嘉義郵局，為郵務士加油打氣，大家一起為台灣努力，一起加油打拚。