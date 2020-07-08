疫情解封首場東石鄉全國路跑賽 霸氣補給烏魚子等美食

受新冠肺炎疫情影響，全國許多體育賽事取消，嘉義縣體育會青少年體育委員會舉辦的「2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽」，隨著疫情解封，19日周日從東石鄉福靈宮開跑，路跑當天縣府在東石漁人碼頭，舉辦「海之夏」大型活動，邀請知名樂團「八三夭」及藝人開唱，預料將吸引各國各地路跑及追星族人潮。

去年路跑賽報名選手1500人，今年因疫情影響，控制報名人數只有500人，少了千人，但主辦單位為展現嘉義人的熱情及人情味，在終點站，霸氣提供烏魚子、烤蝦、炸魚、鮮蚵等16項在地特產小吃美食，還有在地臉書社團「東石之美」版主手工製作的「三絲卷」享用。

路跑邀請縣長翁章梁、立委蔡易餘擔任活動代言人，預料18、19日周休，東石鄉「海之夏」與路跑活動，東石將high到翻，青少年體育會總幹事蔡良慶說，會做好防疫及安全措施，提供終點站16項美食小吃補給品，讓跑者在安全衛生情況下享用，

良闊盃是紀念蔡良慶的弟弟蔡良闊生前對體育運動熱愛舉辦，今年邁入第5年，蔡良慶說，透過青年創新、創意及活力，讓全台灣看見東石之美，凝聚青少年力量，發展嘉義體育新力量。

今年度青少年體育委員會主委任期屆滿，由東石鄉代表徐明勳接任，徐是前鄉代會主席，副主委是鄉代會副主席柯淑勤，國片「蚵豐村」拍攝地點就是東石鄉網寮漁村，完賽有特製福靈宮鐵嘴將軍完賽獎牌。