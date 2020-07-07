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雲林民安六號演習陸海空合演 動員400人精彩逼真

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
演習還出動直升機展開陸空合力救援，十分精彩贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影
演習還出動直升機展開陸空合力救援，十分精彩贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，今天在虎尾高鐵特區農機展場地進行實兵演練，針對風災、地震等狀況進行應變處置及災民疏散等作業，並加強與國軍部隊、民間單位合作，直升機也出動，陸空合力救援，大大提升災害緊急應變能力，過程逼真精彩。

今天演習，國軍部隊及台中、台南、彰化及嘉義縣市消防局等公部門也參加，電力、電信、天然氣、自來水、民間企業等數十個單位共同參與，縣長張麗善說，感謝參與演習的夥伴及中央長官的指導，只有做好平時不斷演練，讓大家熟悉防救災技巧，才能在第一時間應變，實現「防災重於救災，離災優於防災」的目標。

張麗善表示，演習項目包括模擬颱風強風、豪雨開設應變中心期間，同時發生芮氏規模6.5地震的複合式災害，考驗縣府、各公所及民間志工團體等不同救災能量與資源，在面臨多起重大災害同時發生之際，如何有效展現指揮搶救與應變能力，做好減災整備、應變復原等災害防救工作，演練過程非常逼真，可見各單位平時落實防災工作，可讓全民放心、安心。

交通部常務次長祈文中也贈加菜金鼓勵演練的人員，他表示，張縣長帶領的防救災團隊，透過多元的演練情境，狂風暴雨、地震接連狀況，引發火災、毒物外洩等災害，每個環節都做到相當到位，同時像雲林以這麼多情境同時發生，充分結合跨縣市資源整合，相當不容易，這是很好的學習經驗。

祈文中還說，目前疫情仍存在，這次防救災演練還融合防疫實兵演練，讓演習更精彩務，的確是難得的一場精兵實練，值得嘉許。

雲林縣消防局長林文山表示，這次演練包括水利設施減災作為、防水擋板預佈、防颱預防性疏散、移動式負壓隔離艙操作、土石坍方車禍、護理之家火災、溪流受困吊掛、氣墊船救援、農損調查、管線搶修、毒氣外洩搶救、高鐵出軌救援、震災救援、大傷機制啟動、民團後勤支援、收容所開設、國軍清消復原、危樓災後評估等共43項，共53個單位參演，人員超過400人，動員各式應變相關車輛、巴士及船艇約50部、直升機，期能藉本次演習強化各防救災單位團隊合作效能，提升雲林災害緊急應變能力。

民安六號演習多達四十多項實兵演練，出動多達四百多人，宛若實境演出，贏得各界讚賞。記者蔡維斌／攝影
民安六號演習多達四十多項實兵演練，出動多達四百多人，宛若實境演出，贏得各界讚賞。記者蔡維斌／攝影
交通部常務次長祈文中（左）頒發團體加菜金，由縣長張麗善代表接受。記者蔡維斌／攝影
交通部常務次長祈文中（左）頒發團體加菜金，由縣長張麗善代表接受。記者蔡維斌／攝影
民安六號演習多達四十多項實兵演練，宛若實境逼真，贏得各界讚賞。記者蔡維斌／攝影
民安六號演習多達四十多項實兵演練，宛若實境逼真，贏得各界讚賞。記者蔡維斌／攝影
除了災害救難演習，更還出動移動隔離艙展開防疫作戰演練，讓許多跨縣市單位和中央官員刮目相看。記者蔡維斌／攝影
除了災害救難演習，更還出動移動隔離艙展開防疫作戰演練，讓許多跨縣市單位和中央官員刮目相看。記者蔡維斌／攝影

演習 國軍 地震

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