聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林「微冊角落」 沈芯菱站台

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣報導
雲林縣長張麗善（右）獻花予「公益女孩」沈芯菱（左），並邀請她為「青少年閱讀大使」代言。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）獻花予「公益女孩」沈芯菱（左），並邀請她為「青少年閱讀大使」代言。記者陳苡葳／攝影

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，昨天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館」揭幕，張麗善邀請沈芯菱為「青少年閱讀大使」代言，邀請全台青少年參加徵選，有機會以雲林閱讀大使身分與縣府一起推廣閱讀活動。

「閱讀是全民的生活運動！」張麗善表示，7、8月是「雲林閱讀月」，縣府將雲林閱讀品牌「微冊角落」結合古色古香的家具、物品，在文觀處1樓打造立體圖書館，讓館內不僅有如穿越時空的氛圍，也擺設許多精選藏書、立體書供民眾借閱。

「公益女孩」沈芯菱11歲起積極行善，幫助弱勢教育、滯銷老農、原住民等對象，持續至今近20年，足以成為青少年典範。縣長張麗善邀她為青少年閱讀大使徵選活動代言，用行動影響12至18歲青少年，報名參加閱讀大使，即日起至8月10日止，後續將藉網路投票、評審決選等關卡，選出一對男女擔任大使。

文觀處長陳壁君說，今年推廣閱讀的重心，除以青少年為主，閱讀月更聯盟6鄉鎮市的微冊店家，以「一本書」為起點，推展「一個故事、一場講座」，貼近大眾生活，讓更多人透過閱讀認識雲林。

張麗善 圖書館 品牌

延伸閱讀

專業、心也美！雲林縣表揚15名績優社工

公益女孩關心偏鄉教育 張麗善邀她為閱讀品牌代言

影／上兵翻艇殉職今生日 爸哀傷含淚：我忘了是今天

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

相關新聞

南市幼兒園裝監視器？ 草案遭退回

兒虐事件頻傳，台南市政府制定「台南市兒童及少年保護自治條例」草案刪除第10條托嬰中心、幼兒園和安親班應裝設監視器案，昨天...

幼教團體：落實輔導機制 才能治本

台南市幼兒教育發展協會理事長王華勇指出，學校裝監視器應該是擔心外人入侵，而不是「監視」學生及老師，難道這是台南市期盼的教...

嘉義東高棒球隊缺經費 企業捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，去年獲黑豹旗大賽第3名，今年打進全國玉山盃...

嘉市公立國中 新生登記逾8成

嘉義市公立國中今年新生登記人數超過8成，創近年新高，其中民生國中登記超額77人，其他國中也多有增班，市府教育處指出，今年...

雲林「微冊角落」 沈芯菱站台

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，昨天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館...

雲林民安六號演習陸海空合演 動員400人精彩逼真

雲林縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，今天在虎尾高鐵特區農機展場地進行實兵演練，針對風災、地震等狀況進行應變處置...

麥寮社教園區缺經費 賴清德請命

副總統賴清德昨抵雲林視察，一整天行程排滿滿，除了與農民座談，並到麥寮踏勘由台塑捐助建造的社教園區，仍有2.7億元缺口，對...

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，隨行隊伍中有名來自花蓮的羅小妹妹，身上揹著牌子寫著「祈求媽祖要保佑我手術順利，勇往...

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

白沙屯媽祖預定明天早上抵達目的地雲林縣北港鎮朝天宮，北港今晚動員張羅飯菜飲料，朝天宮四周街道儼然成為大餐廳，餐點飲料琳瑯...

專業、心也美！雲林縣表揚15名績優社工

「社會有您們，好溫暖！」雲林縣長張麗善今天親自表揚15位優秀社會工作者，藉機向關懷社會角落，終年忙碌的他們致敬，感謝他們...

台南自駕公車將採3階段上路 逐步擴大測試地點

台南市自駕公車日前獲得經濟部核准實驗計畫，並獲核發試驗車牌，近期將完成上路測試前的整備，為了降低民眾對自駕公車的安全疑慮...

澎湖花火節 在「嘉」也看的到

2020年澎湖花火節因新冠肺炎疫情影響延期至昨晚登場，臉書知名粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明根據近10年拍攝經驗向...

熱門新聞

月票1280坐到破萬太誇張？網友精闢分析：幫忙省錢還不開心

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

彰縣資源回收不及格？垃圾大戶北斗鎮三管齊下改善

IKEA桃園店搬家前將改中午後營運 新店敲定23日開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。