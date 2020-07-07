雲林「微冊角落」 沈芯菱站台

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，昨天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館」揭幕，張麗善邀請沈芯菱為「青少年閱讀大使」代言，邀請全台青少年參加徵選，有機會以雲林閱讀大使身分與縣府一起推廣閱讀活動。

「閱讀是全民的生活運動！」張麗善表示，7、8月是「雲林閱讀月」，縣府將雲林閱讀品牌「微冊角落」結合古色古香的家具、物品，在文觀處1樓打造立體圖書館，讓館內不僅有如穿越時空的氛圍，也擺設許多精選藏書、立體書供民眾借閱。

「公益女孩」沈芯菱11歲起積極行善，幫助弱勢教育、滯銷老農、原住民等對象，持續至今近20年，足以成為青少年典範。縣長張麗善邀她為青少年閱讀大使徵選活動代言，用行動影響12至18歲青少年，報名參加閱讀大使，即日起至8月10日止，後續將藉網路投票、評審決選等關卡，選出一對男女擔任大使。

文觀處長陳壁君說，今年推廣閱讀的重心，除以青少年為主，閱讀月更聯盟6鄉鎮市的微冊店家，以「一本書」為起點，推展「一個故事、一場講座」，貼近大眾生活，讓更多人透過閱讀認識雲林。