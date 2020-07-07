20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

白沙屯媽祖預定明天早上抵達目的地雲林縣北港鎮朝天宮，北港今晚動員張羅飯菜飲料，朝天宮四周街道儼然成為大餐廳，餐點飲料琳瑯滿目，更有人把廟旁一家知名手搖飲料店包下，讓辛苦隨香的信徒免費暢飲，北港人的熱情揪感心。

今晚朝天宮四周道道路全面管制，從廟後的仁和路、中正路、民主路，今晚都已搭滿「客服帳棚」，許多外燴總舖師起灶開鍋，張羅明天的流水席飯菜，到處忙得不可開交。

除了免費飯菜，各式點心飲料更是琳瑯滿目，有人更集資捐獻，把民主路一家靠近朝天宮的知名飲料店包下，共集資約20多萬元提供約6000杯泡沫紅茶及各式飲品，給信徒免費暢飲消暑。

今晚這家飲料店停業，全面動員準備明天的免費飲料，店方更把所有捐款的善心人士名單及捐獻金額列出，相當引人注目，其中有一位施小姐更一口氣捐了牛2萬5千元購買一千杯飲料，其次也有1萬元，最少也有1千元，北港人的熱心和熱情全在今晚展現。

今年據傳白沙屯路線不同以往，將可能一改多年來從台19線元長方向進入北港，改從雲145線即北港媽祖醫院前方公路挺進，明確路線得明天早上才能知曉，展現白沙屯媽祖行蹤飄忽不定的特色。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年依照往年慣例還是在新街北辰派出所集結，陣頭隊伍沿著市街繞行後抵朝天宮廟前大街，以三進三出衝刺進廟，屆時將有數萬人熱忱迎駕，也呼籲大家還是作好防疫措施。