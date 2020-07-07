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專業、心也美！雲林縣表揚15名績優社工
「社會有您們，好溫暖！」雲林縣長張麗善今天親自表揚15位優秀社會工作者，藉機向關懷社會角落，終年忙碌的他們致敬，感謝他們專業又熱情的付出，照顧需要服務的長者及弱勢族群，使社會充滿愛與溫馨。
張麗善表示，表揚活動受新冠肺炎疫情影響，延至今天舉辦，但她想祝福社工朋友的心意滿滿。她說，在許多社工朋友身上發現共通點，就是非常有愛心、耐心、同理心與同情心，且傾力付出專業，燃燒自己的熱情，讓她最為佩服。
「招募寄養家庭的路很漫長，但能為需要一個家的兒少努力，是我前進的目標！」雲林家扶中心資深社工莊芯雅說，13年前投入家扶服務經濟弱勢家庭及兒少寄養等工作，「從踏上社會服務的路，就決心要全力幫助受助者！」至今已幫助244位受虐失依兒少，找到溫暖避風港；此外，雲林家扶發展學園行政人員蔡惠姍獲頒熱心服務獎，另有11位社工獲頒服務績優獎。
張麗善指出，社會問題日漸複雜，福利需求也愈趨多元，社工朋友的壓力與工作量與日俱增，為解決人力不足窘境，縣府積極增編社工員額，並爭取中央社工人力補助經費。且社工的工作性質具有一定程度風險，縣府也制定社工執業安全計畫，提供風險工作費、社工人員繼續教育，及在職訓練等專業訓練，也強化安全處理通報流程，期在制度面、專業面及實質面支持社工朋友。
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