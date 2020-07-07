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蘇貞昌兌現中小學冷氣預算 費鴻泰：解決問題的開始

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
國民黨立委費鴻泰費(右)。圖/費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰費(右)。圖/費鴻泰提供

行政院長蘇貞昌院同意將兌現「中小學冷氣預算」，將挪支前瞻預算，兩年內中小學教室改善電力、裝冷氣。對此，國民黨立委費鴻泰費指出，他不得不說「從善如流，早該如此」蘇貞昌總算逐步履行對小朋友的承諾。

費鴻泰說，他在108年10月1日總質詢，向蘇貞昌院長具體提出，放眼全國公家機關、大學以及相關公共事業，冷氣都是機關配備。所以根本的解決問題，就該直接將冷氣列入高中小學的基本設備，編列「公務預算」補貼裝設及電費，中央政府應該把問題徹底解決。獲蘇貞昌承諾：「中央預算將逐年的改善。」

費鴻泰說，今年進入炎夏，國民黨團不斷的要求，總算獲得朝野的認同，初步以前瞻預算的挪支，做部份的解決。蘇貞昌今天的宣示，僅僅是解決問題的開始，後續仍有高中小校園契約電價負擔的不合理、冷氣設備汰換及維修的負擔等。

費鴻泰說，若沒有從高中職、國中、國小設施設備基準等修法，將冷氣列為基本設備，就無法正規的在預算中處理冷氣裝設、支付電費、維護汰換。城鄉差距的問題仍然會存在，裝了沒法開、開了沒錢付、壞了無法修等龐雜的問題。

費鴻泰說，再次向蘇院長喊話，要幫忙學童，就要玩真的。若沒有從根本做起，一切的問題仍舊原地停滯。為了改善學童的就學環境，大家要一起努力。

費鴻泰 蘇貞昌

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