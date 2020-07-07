聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南自駕公車將採3階段上路 逐步擴大測試地點
台南市自駕公車日前獲得經濟部核准實驗計畫，並獲核發試驗車牌，近期將完成上路測試前的整備，為了降低民眾對自駕公車的安全疑慮，台南市政府將採3階段測試，逐步擴大測試地點。
交通局長王銘德指出，目前自駕公車上路仍屬於試驗階段，後續將分3階段進行，第一階段以慢速20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第2階段提速至30公里，並在路側設置相關警告標誌，提醒其他用路人以維持道路安全；第三階段逐步提高車速至40公里，並在速限內確保整體測試安全並符合規定後，將循序、逐步擴大測試地點。
王銘德表示，市府先選擇對道路交通衝擊較小的路段，初步規畫假日線「南科火車站—南科考古館」及平日線「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線，且採用漸進式提升測試層級，保障測試階段人車安全為首要目標。
王銘德說，試驗時車上仍必須有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員會隨時注意車外狀況並可接手操作，也一面測試學習與系統調校作業，測試通過後，才會開放民眾試乘，最後才會作為一般公車路線收費載客服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言