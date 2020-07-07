台南自駕公車將採3階段上路 逐步擴大測試地點

台南市自駕公車日前獲得經濟部核准實驗計畫，並獲核發試驗車牌，近期將完成上路測試前的整備，為了降低民眾對自駕公車的安全疑慮，台南市政府將採3階段測試，逐步擴大測試地點。

交通局長王銘德指出，目前自駕公車上路仍屬於試驗階段，後續將分3階段進行，第一階段以慢速20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第2階段提速至30公里，並在路側設置相關警告標誌，提醒其他用路人以維持道路安全；第三階段逐步提高車速至40公里，並在速限內確保整體測試安全並符合規定後，將循序、逐步擴大測試地點。

王銘德表示，市府先選擇對道路交通衝擊較小的路段，初步規畫假日線「南科火車站—南科考古館」及平日線「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線，且採用漸進式提升測試層級，保障測試階段人車安全為首要目標。

王銘德說，試驗時車上仍必須有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員會隨時注意車外狀況並可接手操作，也一面測試學習與系統調校作業，測試通過後，才會開放民眾試乘，最後才會作為一般公車路線收費載客服務。