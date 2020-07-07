嘉義縣出現首例確診日本腦炎 男患者加護病房治療
夏季日本腦炎流行，嘉義縣衛生局說，今天出現第一例確診日本腦炎個案，患者48歲男子，無國內外旅遊史，6月17日因發燒、四肢無力及意識不清等症狀，目前仍住加護病房治療中。
衛生局調查，個案平日務農，住家附近約500至700公尺處有豬舍、牛舍各一處，無水稻田；同住家屬6人監測至今無異狀，現已針對個案住家戶內外環境進行病媒蚊調查及住家掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，環保局也完成戶外環境噴藥。
疾管署監測統計，元月至今國內確診個案共5例，較去年同期高，民眾不可掉以輕心，傳染媒介病媒蚊，喜歡水稻田、灌溉溝渠、池塘、草地積水及大型容器等，吸血高峰期黃昏與黎明，大部分無症狀感染，少數人會有發燒、頭痛或嘔吐、腦膜炎症狀，或伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀，更嚴重可能導致精神、神經性後遺症或死亡。
代理局長趙紋華提醒民眾，多注意環境衛生及做好病媒蚊孳生源清除工作，儘量避免黃昏與黎明時間等，在豬舍、禽畜養殖舍或病媒蚊孳生地點附近活動；接種疫苗是預防最好方法。
目前縣內年滿1歲3個月的寶寶仍有178人未接種，9月將進國小就讀的幼童，仍有236人未完成接種，呼籲家長們帶孩子入學前至各地衛生所及合約醫療院所完成接種。
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