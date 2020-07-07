麥寮社教園區經費不足 賴清德笑請台塑送佛送上天

副總統賴清德今天抵雲林視察，一整天行程排滿滿，上午到麥寮踏勘全國最大由台塑捐助近五億元建造的社教園區，其中文化中心尚缺2.7億，地方有所請求，賴清德當場笑著對台塑董事長林健男說，一事不煩二主，希望台塑為地方好人做到底，送佛送上天，如經費確有不足，會請文化部協助。

賴清德肯定台塑對協助地方建設不餘遺力，他說，他任行政院長曾請台塑焚化爐協助每天處理65噸垃圾，解決雲林垃圾危機，台塑確對地方幫助很多。

下午賴清德頂著大太陽到濁水溪視察風飛沙治理成果，水利署長賴建信說，水、綠覆蓋均達千公頃以上，植樹林帶也長達50公里，減沙成效佳。當地村長許進發和縣議員許志豪也說，風沙改善很多，他們住距河口約800公尺，過去連曬衣都是沙，如今可曬烏魚子了。

立委蘇治芬建議增植防風林並把河堤闢為六輕聯外道路，立委劉建國則肯定治沙有成，並請中央也要強化雲林地層下陷的治理。

「沙少了、鳥來了、可曬烏魚子」面對綠覆蓋率8成加上鄉親的親口告知風沙真的變少了，賴清德顯得欣悅，他強調，以前說過治沙經費無上限，未來只要有需要、方法對了，就應繼續做下去。