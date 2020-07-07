快訊

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎 辦事處櫃台暫停收件

西非大海賊時代：幾內亞灣海盜出擊 綁架5名中國水手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公益女孩關心偏鄉教育 張麗善邀她為閱讀品牌代言

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右）獻花予「公益女孩」沈芯菱，並邀請她為「青少年閱讀大使」代言，鼓勵全台12歲至18歲青少年參加徵選，一起推廣閱讀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）獻花予「公益女孩」沈芯菱，並邀請她為「青少年閱讀大使」代言，鼓勵全台12歲至18歲青少年參加徵選，一起推廣閱讀。記者陳苡葳／攝影

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，今天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館」揭幕，張麗善更邀請沈芯菱為「青少年閱讀大使」代言，合力邀請全台12歲至18歲青少年參加徵選，有機會以雲林閱讀大使身分與縣府一起推廣閱讀活動。

張麗善表示，7、8月是「雲林閱讀月」，縣府將雲林閱讀品牌「微冊角落」結合古色古香的家具、物品，於文觀處1樓打造立體圖書館，讓館內不僅有如穿越時空的氛圍，也擺設許多精選藏書、立體書供民眾借閱。

平時忙於公務的縣長，今天也把握時間「偷閒」閱讀書籍。「閱讀是全民的生活運動，翻開書本，所有困惑都能迎刃而解！」張麗善說，民眾到圖書館除了借書，別忘了停下腳步走訪立體圖書館，感受極具生活美學的閱讀空間。

「公益女孩」沈芯菱11歲起積極行善，幫助弱勢教育、滯銷老農、原住民等對象，持續至今近20年，足以成為青少年典範，今天她受邀為母縣推動的青少年閱讀大使徵選活動代言，力邀全台12-18歲動靜皆宜的青少年，參加閱讀大使報名，即日起至8月10日止，後續將藉網路投票，評審決選等關卡，選出一對男女擔任大使。

「哪本書對你而言最不重要？就是你沒閱讀的那本！」沈芯菱分享，目前她正在閱讀有關科技數位的書，她說，在科技社會裡，想了解相關知識，還是得靠閱讀，「關鍵不在時間長短，而是執行與否」。

文觀處長陳壁君說，今年推廣閱讀的重心，除以青少年為主，閱讀月更聯盟6鄉鎮市的微冊店家，以「一本書」為起點，推展「一個故事、一場講座」，以貼近大眾生活的方式，讓更多人透過閱讀認識雲林。

此外，為方便民眾透過網路申請借閱縣內各公共圖書館書籍，即日起可持各圖書館借閱證，代借圖書資料15冊，並以冊為計費單位，每冊新臺幣10元；低收入戶者，代借費用每冊5元，代還則不收費。

擺設許多古傢具、生活物件及立體藏書的雲林立體圖書館，今天於文觀處一樓展覽廳揭幕，有如穿越時空的閱讀空間。記者陳苡葳／攝影
擺設許多古傢具、生活物件及立體藏書的雲林立體圖書館，今天於文觀處一樓展覽廳揭幕，有如穿越時空的閱讀空間。記者陳苡葳／攝影
雲林青年慈善家沈芯菱（左4）今天為縣府「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善（右4）共同為「立體圖書館」揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林青年慈善家沈芯菱（左4）今天為縣府「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善（右4）共同為「立體圖書館」揭幕。記者陳苡葳／攝影
極具生活美學的立體圖書館，有如「行走的裝置藝術」，透過食物、生活、土地與職人等面向，引領讀者走入閱讀時空。記者陳苡葳／攝影
極具生活美學的立體圖書館，有如「行走的裝置藝術」，透過食物、生活、土地與職人等面向，引領讀者走入閱讀時空。記者陳苡葳／攝影

圖書館 張麗善 品牌

延伸閱讀

影／上兵翻艇殉職今生日 爸哀傷含淚：我忘了是今天

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

女童軍送善款還贈麵包 慢飛天使溫馨歌舞回報

振興券補助金1千元陸續入帳 弱勢者記得刷存簿

相關新聞

台南自駕公車將採3階段上路 逐步擴大測試地點

台南市自駕公車日前獲得經濟部核准實驗計畫，並獲核發試驗車牌，近期將完成上路測試前的整備，為了降低民眾對自駕公車的安全疑慮...

麥寮社教園區經費不足 賴清德笑請台塑送佛送上天

副總統賴清德今天抵雲林視察，一整天行程排滿滿，上午到麥寮踏勘全國最大由台塑捐助近五億元建造的社教園區，其中文化中心尚缺2...

公益女孩關心偏鄉教育 張麗善邀她為閱讀品牌代言

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，今天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館...

澎湖花火節 在「嘉」也看的到

2020年澎湖花火節因新冠肺炎疫情影響延期至昨晚登場，臉書知名粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明根據近10年拍攝經驗向...

台南東門與中華東路口改善工程 7月8日起施工

台南市府交通局辦理東門路與中華東路口分隔島及號誌改善工程，將於明天（7月8日）起9時起至8月10日施工，台南市警一分局呼...

台南市幼兒園裝監視器？草案遭議會退回暫緩審查

兒虐事件頻傳，台南市政府制定「台南市兒童及少年保護自治條例」草案，今天在議會進行二讀審議，由於各黨籍議員針對幼兒園是否該...

女大學生自製雪Q餅販售分擔媽媽家計 感動里長網銷熱賣

嘉義縣就讀大學三年級女學生洪雅雯，不忍媽媽為撐起家計，在炎熱天到處兼差工作，上午幫忙削鳳梨，下午到銀行打掃，周末還要到夜...

台南古蹟審議委員會決議 佳里善行寺列歷史建築

台南市古蹟審議委員會上周召開會議，決定將佳里區的「善行寺」登錄為歷史建築，至於已由民間籌資購下的「湯德章故居」，因相關資...

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

台南市政府之前進行赤崁文化園區整建工程時，在南側停車場處，挖出大面積的清代遺構，地方文史界要求能保留，經古蹟審議會審議，...

嘉義市首屆「有事青年節」 美秀集團、啾啾鞋等大咖來

嘉義市舉辦首屆「有事青年節」，本月11日到12日邀請知名網紅啾啾鞋、SALU和樂團美秀集團及拍謝少年等人，將於7月11到...

左鎮農會烘焙嘉年華 推出美味芒果口袋餅與好吃破布子

台南市左鎮區農會舉辦「2020臺灣芒果季-台南國際芒果節」邁入第六年，左鎮農會今天宣布，7月11、12日在左鎮區光榮休閒...

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」，包括...

熱門新聞

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

月票1280坐到破萬太誇張？網友精闢分析：幫忙省錢還不開心

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

白沙屯媽首度夜間駐駕員林車行老闆：媽祖聽到我的祈求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。