公益女孩關心偏鄉教育 張麗善邀她為閱讀品牌代言

出身雲林斗六的青年慈善家沈芯菱，今天返鄉至縣府文化觀光處為雲林「微冊角落」閱讀品牌站台，並與縣長張麗善共同為「立體圖書館」揭幕，張麗善更邀請沈芯菱為「青少年閱讀大使」代言，合力邀請全台12歲至18歲青少年參加徵選，有機會以雲林閱讀大使身分與縣府一起推廣閱讀活動。

張麗善表示，7、8月是「雲林閱讀月」，縣府將雲林閱讀品牌「微冊角落」結合古色古香的家具、物品，於文觀處1樓打造立體圖書館，讓館內不僅有如穿越時空的氛圍，也擺設許多精選藏書、立體書供民眾借閱。

平時忙於公務的縣長，今天也把握時間「偷閒」閱讀書籍。「閱讀是全民的生活運動，翻開書本，所有困惑都能迎刃而解！」張麗善說，民眾到圖書館除了借書，別忘了停下腳步走訪立體圖書館，感受極具生活美學的閱讀空間。

「公益女孩」沈芯菱11歲起積極行善，幫助弱勢教育、滯銷老農、原住民等對象，持續至今近20年，足以成為青少年典範，今天她受邀為母縣推動的青少年閱讀大使徵選活動代言，力邀全台12-18歲動靜皆宜的青少年，參加閱讀大使報名，即日起至8月10日止，後續將藉網路投票，評審決選等關卡，選出一對男女擔任大使。

「哪本書對你而言最不重要？就是你沒閱讀的那本！」沈芯菱分享，目前她正在閱讀有關科技數位的書，她說，在科技社會裡，想了解相關知識，還是得靠閱讀，「關鍵不在時間長短，而是執行與否」。

文觀處長陳壁君說，今年推廣閱讀的重心，除以青少年為主，閱讀月更聯盟6鄉鎮市的微冊店家，以「一本書」為起點，推展「一個故事、一場講座」，以貼近大眾生活的方式，讓更多人透過閱讀認識雲林。